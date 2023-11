escuchar

Federico Jorge Sacchi, exzaguero central de refinada técnica, con pasos destacados por Newell’s, Racing y Boca en las décadas del 50 y 60, falleció este martes a los 87 años en Rosario, donde había nacido el 4 de septiembre de 1936.

Perteneció a la época en la que a un defensor con buen control de la pelota y estampa elegante se lo describía como a un “futbolista de galera y bastón”. Con el tiempo se forjó la leyenda de que nunca había errado un pase. Ya retirado, un día fue interrogado por esa precisión extrema y salió con la cabeza levantada, como en la cancha: “Saben lo que pasa, los rosarinos mentimos mucho”.

Campeón con Racing en 1961, defensor de enorme calidad, entre los mejores de la historia del fútbol argentino...

¡Siempre estarás en la memoria y el corazón de cada racinguista!

¡Siempre estarás en la memoria y el corazón de cada racinguista!

¡Hasta siempre, Federico!

El “Polaco” Federico Sacchi se formó en las divisiones inferiores de Tiro Federal, de Rosario. De más pibe, sus condiciones ya habían llamado la atención en los Torneo Evita. Su carrera cobró notoriedad y relevancia en Newell’s, donde jugó entre 1958 y 1960. Debutó ante Tigre y fue titular en la campaña del descenso del conjunto rojinegro, salvo en el último partido, ante Ferro. Durante dos años completó 60 encuentros, con ocho goles. Más allá de la pérdida de categoría, el nivel de Sacchi sobresalió por encima del resto y despertó el interés de un grande de Buenos Aires. En 1961 fue transferido a Racing junto a Anacleto Peano.

Federico Sacchi en la tapa de "El Gráfico"

Su adaptación a la Academia fue inmediata. Formando pareja central con Norberto Anido, se adueñó de la camiseta N° 6 y fue campeón en 1961, con un invicto de 30 partidos y una coronación con tres fechas de anticipación. Una formación que era el deleite de los hinchas, desde la construcción del juego con Sacchi hasta las variantes y creatividad ofensiva que salían de los pies de Orestes Omar Corbatta, la “Bruja” Belén, el “Marqués Sosa” y Juan José Pizzuti.

Pronto, Sacchi empezó a ser referencia y espejo para los juveniles que venían asomando en las divisiones inferiores del predio Tita Mattiussi, como Roberto Perfumo y Alfio Basile. En una ocasión, “Coco” Basile dijo sobre Sacchi: “Cuando él brillaba en primera división se convirtió en mi ídolo. Técnicamente era perfecto, no vi otro así en mi vida. Era alto, tenía prestancia, transmitía algo especial con la pelota en los pies. Fue el mejor N° 6 que yo vi en mi vida, no solo del fútbol argentino. En el mundo. Si no lo vendían a Boca, yo no hubiese debutado nunca en primera”. Esa versatilidad le permitía en ocasiones ocupar la función de volante central.

En la Academia tuvo por compañero a César Luis Menotti, con quien rápidamente compartió filosofía futbolística, una identificación con el estilo argentino, emparentado por entonces con “la nuestra”, por la vocación ofensiva a partir de la gambeta y el buen manejo de la pelota. Desde la vereda de enfrente, esa corriente fue tildada de “lírica”, con un sentido peyorativo.

Sus principios futbolísticos eran firmes: “¿Quién habla de perder o ganar? Yo hablo de jugar. Nunca, créamelo, nunca, al entrar a una cancha, pienso en ganar o perder, yo pienso en jugar bien. Si lo consigo, mejor para mí”.

Mi ídolo de pibe, un 6 de galera y bastón



Mi ídolo de pibe, un 6 de galera y bastón

✍️ Coco Basile de Palermo

Alguna vez Menotti comentó que Sacchi sentía pudor si no le quedaba más remedio que hacer un despeje que salía de la cancha. No negociaba su manera de sentir el fútbol. Su perfil de defensor se completaba con capacidad para el quite y cabezazo. Se despidió de la Academia en octubre de 1964, tras disputar 91 partidos y convertir 12 goles.

Junto con Menotti pasó a Boca en una operación en trueque por Juan Carlos Rulli y Juan José “Yaya” Rodríguez. Disputó 34 partidos, marcó un gol y fue campeón en 1965, en un equipo que dirigía Néstor “Pipo” Rossi e integraban, entre otros, Antonio Roma, Silvio Marzolini, Ángel Clemente Rojas y Antonio Ubaldo Rattín.

“Yo debuté en Boca en ese famoso partido en el que Roque Avallay se cayó al foso después de hacer un pase en el gol de Mario Rodríguez. En ese Boca estaba Rojitas, espectacular, parecía que no se movía, pero apenas amagaba, los rivales pasaban de largo”, expresó, demostrando su predilección por los jugadores talentosos.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta el fallecimiento de Federico Sacchi, lujoso defensor de la Selección Argentina en las décadas de 1950/60, y envía las condolencias para sus seres queridos.



📝https://t.co/xItv63Gi5S pic.twitter.com/MWqyD6toJI — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 7, 2023

Su etapa en el seleccionado argentino abarcó de 1960 y 1965, e integró el plantel en el Mundial de Chile 1962, equipo que dirigió Juan Carlos Lorenzo. Con la camiseta nacional participó en 15 cotejos y un gol.

Luego, su trayectoria continuó en el exterior: Sporting Cristal, Porvenir de Miraflores (Perú) y The Generals (Estados Unidos). Siguió ligado al fútbol como director técnico. Su buena relación con Menotti lo mantuvo cerca del seleccionado argentino. Estuvo a cargo del equipo que consiguió la clasificación para los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, a los que la Argentina luego no asistió al adherir el Gobierno militar al boicot internacional. También sustituyó a Menotti, del que fue una especie de espía antes del Mundial ‘78, en un cotejo del seleccionado mayor ante Brasil (2-2) por la Copa América, cuando el Flaco estaba con el juvenil en el Mundial de Japón 1979.

De visita en el Cilindro de Avellaneda, durante 2003 GERARDO HOROVITZ/FABIAN MAURI - CAMARA DIGITAL NIKON D1H

Su actividad en los bancos continuó en Villa Dálmine (1977/78), San Martín de Tucumán (1982/83), Tigre (1984), Colón (1985) y las divisiones inferiores de Atlético Rafaela. En el 2011 fue declarado Deportista Distinguido de la ciudad de Rosario por el Concejo Municipal. En la hora del adiós, quienes lo conocieron y trataron pusieron a la misma altura su calidad futbolística y su trato afable y cordial, un señor dentro y fuera de la cancha.

