El sentido homenaje de la selección argentina al Indio Solari

La muerte del Indio Solari rompió el corazón de miles de fanáticos alrededor del mundo, y la selección argentina no fue la excepción. Junto con el video que mostró la llegada de los jugadores a Texas para disputar el primero de sus dos amistosos previos al Mundial 2026, decidieron musicalizar el compilado de imágenes con “Flight 956″, tema del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La selección argentina musicalizó su video de la llegada a Texas en honor al Indio Solari

En el video en cuestión, la cuenta oficial de la selección (@afaseleccion) mostró en Instagram un compilado de clips cortos de lo que fue el vuelo y posterior llegada a Texas para jugar el amistoso ante Honduras. En orden, se observaron a Emiliano “Dibu” Martínez, Facundo Medina, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Agustín Giay, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás González, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Juan Musso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lionel Messi, este último con una sonrisa por el contexto mundialista.

Noticia en desarrollo...