Murió Miguel Russo: cómo impactó en Boca, otros clubes y la AFA la noticia que nadie quería escuchar

La Reserva de Boca estaba jugando el miércoles su partido con Belgrano en el predio del club xeneize en Ezeiza cuando, a los 38 minutos del primer tiempo, algunas señas entre los árbitros y los rostros de los entrenadores daban señales que no coincidían con el juego. De pronto, la noticia de la muerte de Miguel Russo se expandió y, en medio de un clima que ya no era el mejor por las informaciones en las horas previas, el juez principal advirtió a los jugadores de ambos equipos y suspendió el encuentro, entre miradas llenas de dolor y un aplauso desde los alrededores casi a manera de tributo. En rigor, para Boca, ya desde la mañana el ambiente era sepulcral. La práctica del plantel profesional estuvo en las antípodas de lo normal, impactados porque parecía difícil torcer el destino.

Antes del 5-0 sobre Newell’s del domingo en la Bombonera, que le dio la última sonrisa futbolística a Russo, los referentes habían solicitado ir a verlo a la casa, donde el DT permanecía en su internación ambulatoria. La familia no quiso. Desde el club también les habían recomendado no ir “porque lo iban a ver muy mal”, algo que llevó a que el miércoles ya emitieran un comunicado advirtiendo sobre el estado de salud muy delicado del entrenador. Al final, le grabaron un video.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



En cambio, Juan Román Riquelme sí lo visitó el fin de semana. Se lo vio golpeado al presidente tras aquel encuentro. Algunos sostienen que la foto que se sacó con Russo la última vez que el DT estuvo en el predio fue porque intuía que podía ser la última. En este tiempo en el que dejó de ir al club, por los chequeos e internaciones, el departamento médico del plantel y de la entidad en general, encabezado por Guillermo Bortman, también lo visitó y fue parte del acompañamiento final.

El miércoles, el ánimo de los jugadores de Boca decía mucho sobre lo que estaban viviendo, mientras Claudio Úbeda, el ayudante principal de Miguel, dirigía las prácticas. Este jueves no habrá entrenamiento. Será un día libre para que puedan despedirlo en la Bombonera. Además, se confirmó la suspensión del partido con Barracas Central que estaba previsto para el sábado, por la fecha 12 del torneo Clausura. Desde la dirigencia del Guapo ya habían llamado para ofrecerles la posibilidad de postergar ese encuentro. Apenas se conoció la noticia del deceso de Russo, desde Barracas se pusieron a disposición y anticiparon: “El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”. La Liga Profesional confirmó la suspensión minutos más tarde. Y hasta le dedicó un video homenaje a Miguelo, con el sonido ambiente de la hinchada xeneize.

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, posteó la entidad azul y oro, con una foto del preparador muy sonriente.

Russo dirigió en Mar del Plata ante Aldosivi. Al día siguiente lo internaron, volvió en Arroyito en el 1-1 con Rosario Central, y por último lo condujo en el 2-2 en la Bombonera con Central Córdoba. Úbeda estuvo al frente en los duelos con Defensa y Justicia y con Newell’s. ¿Seguirá? En principio, se especula que lo haría hasta diciembre, aunque el contrato vigente del cuerpo técnico es hasta fines de 2026. Hay condicionantes: se viene el clásico con River, el 9 de noviembre, y habrá que ver si el equipo se clasifica a la Libertadores. Incluso si le va bien, es incierto si Úbeda quiere quedarse, respetando el contrato vigente, o si se iría por una cuestión ética.

Russo piensa, Úbeda anota: la dinámica de un cuerpo técnico que no se sabe si tendrá continuidad en Boca luego de la muerte del DT

Este jueves, desde las 10 hasta las 22 y el viernes, de 10 a 12, Russo será velado en el hall del club, en Brandsen 805. Boca había planteado la idea a la familia del DT, pero inicialmente evaluaban no hacerlo. Al final, la propuesta de Román fue aceptada. Ya la zona está con vallas en el acceso sobre esa calle y comenzaron a llegar los primeros hinchas con flores, rosarios, fotitos, banderas y un sinfín de ofrendas.

La conmoción excede al mundo Boca. En pleno entrenamiento de la selección argentina en Miami, donde está concentrado Leandro Paredes, el DT Lionel Scaloni juntó a todos al conocer la situación e hicieron un minuto de silencio.

Desde la AFA y el propio presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, expresaron su impacto. “Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero yo no hablo sólo del técnico, hablo del hombre. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cunado había ganado tanto”, escribió en sus redes sociales.

Tras el entrenamiento, Paredes también utilizó sus cuentas para reflejar su sentimiento. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre, Miguel”, fueron las palabras elegidas por el mediocampista que regresó a Boca tras el Mundial de Clubes.

Fueron las redes el primer rincón desde donde surgieron las voces del recuerdo imborrable. Y se fueron sumando otros equipos. Rosario Central, institución en la que Russo fue campeón como entrenador y en la que logró ascensos en dos ciclos, manifestó su dolor con un mensaje corto y sentido: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

“Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”, reflejó Estudiantes de La Plata. “Vivirás para toda la eternidad en cada corazón que late por Lanús”, sumó otro de los lugares en el que dejó su huella. Como Vélez, San Lorenzo, al que dejó repentinamente en mayo pasado para ir a Boca, y una gran cantidad de futbolistas con los que compartió equipo o dirigió. Hasta River. En rigor, todos querían a Miguelo.