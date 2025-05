Napoli, Inter y la definición de la Serie A, con dos protagonistas argentinos

“Sentimos la responsabilidad de regalarle a Nápoles y a los fanáticos algo histórico”, resumió Antonio Conte, técnico de un Napoli que llega un punto arriba en la cima del campeonato en la última fecha, en la que recibirá este viernes a Cagliari. Mientras, su escolta, Inter, visita al ascendente Como a la misma hora, las 15.45 de la Argentina. Ambos partidos, en vivo, por Disney+.

Nápoles ya prepara los festejos del que sería el cuarto “scudetto” de la historia, que se sumaría a los dos obtenidos en los tiempos del legendario Diego Maradona (1986-87 y 1989-90) y al que celebró después de 33 años de espera en 2022-23 al mando de Luciano Spalletti, hoy DT de la selección nacional.

Napoli no puede descuidarse porque viene de empatar sin goles en Parma en la fecha anterior y sólo un gol de penal en tiempo cumplido de Lazio, para igualar 2-2 en Milán, le impidió al Inter de Simone Inzaghi superar en la cima al equipo de Conte, que la recuperó en la trigésimo tercera jornada tras haberla resignado dos veces en esta temporada.

Estadio Diego Armando Maradona.



El verdadero teatro de los sueños 🙏🏼 pic.twitter.com/VBUf64nIKy — EPDO FC (@EPDOFC) May 18, 2025

“¿Qué se siente en la previa?”, se preguntó Conte, quien respondió: “Se siente deseo y ansiedad de salir a jugar. Fue una temporada estresante y esta es la gran oportunidad de cerrarla mañana, en mi caso, en un lugar nuevo”, agregó al aludir a los tres “scudettos” que sumó con Juventus y al que celebró con Inter en 2020-21.

Napoli debe ganarle este viernes en el Estadio Diego Maradona a Cagliari, que al mando de Davide Nicola aseguró su permanencia en la fecha anterior, para no tener que estar pendiente de lo que suceda en el Giuseppe Sinigaglia entre el Como de Cesc Fabregas, precedido por seis triunfos y un empate, e Inter, que defiende corona en el torneo y podría forzar un desempate.

Sería sólo en caso de que Napoli e Inter empaten en la cúspide (ahora están 79-78), lo que obligaría -según contempla el reglamento- a un partido mano a mano por el título previsto para el lunes (no se sabe aún en qué escenario) porque el “nerazzurro” jugará el sábado 31 de mayo en Múnich frente al París Saint-Germain la final de la Champions League.

“Habrá que transpirar y debemos hacerlo en equipo porque fue así que llegamos hasta aquí y podemos ilusionarnos con lograr algo especial”, resumió Conte.

“Mañana tendré dos corazones, uno en el banco y otro en la tribuna”, agregó el DT, que deberá ver desde afuera el duelo con Cagliari porque tiene que purgar una sanción que -confesó- “me molesta porque después del campeonato que hemos hecho, mi lugar era en cancha junto a los muchachos”, aunque reconoció que tiene confianza en sus colaboradores y en el equipo.

“He ganado mucho, pero también he perdido mucho, tanto a nivel de clubes como de selección. Trato de hacer mi trabajo y consiste en ayudar a los jugadores a mejorar y a los equipos a crecer”, explicó, al destacar que “no debo olvidar que también las derrotas me permitieron endurecer la piel y me hicieron ser más cínico”.

Giovanni Simeone, una pieza de recambio en Napoli CARLO HERMANN - AFP

Napoli no contará con Alessandro Buongiorno, ni con el eslovaco Stanislav Lobotka, dos bajas importantes en un plantel en el que se anuncia como titular al uruguayo Mathías Olivera, junto con Giacomo Raspadori y el belga Romelu Lukaku, que compartirán la ofensiva con el brasileño David Neres, suplente junto con Juan Jesús y el argentino Giovanni Simeone.

El plantel está concentrado en Castel Volturno, preparándose para este partido y a pocos kilómetros de una Nápoles que palpita el festejo en silencio por superstición, con miles de niños que preparan las “vuvuzelas” sin animarse a hacerlas sonar y con fanáticos que lucen la casaca del Napoli, pero en ningún caso se animaron a bordarle el número 4.

A diferencia de lo ocurrido hace dos años, cuando el ansiado título llegó con anticipación, esta vez todo estará en juego en esta última fecha a la que Napoli llega dependiendo de sí mismo para celebrar ante un rival que -advierte Conte- “es un buen equipo y si lo respetamos tendremos más chances de ganarle”.

Antonio Conte, el técnico de Napoli Alessandro Garofalo - LaPresse

“Cagliari saldrá a hacer su partido porque quiere cerrar la temporada de la mejor manera posible”, advirtió su colega Davide Nicola, que mañana no podrá contar con el arquero Elia Caprile, con el mediocampista Gianluca Gaetano (dos con pasado en Napoli), ni con el delantero angoleño Zito Luvumbo y tiene en duda a Leonardo Pavoletti y Nadir Zortea.

“La lucha por el ‘scudetto’ es entre Napoli e Inter. Nosotros y Como estamos para otra cosa y en el caso de Cagliari el objetivo mañana será tratar de jugar al fútbol como lo hicimos en esta temporada, a pesar de las ausencias, pensando en mejorar”, agregó.

“Después, haremos las evaluaciones para comprender qué nos hace falta para dar el salto de calidad”, agregó Nicola, que sí contará con el colombiano Yerry Mina (hoy extendió su contrato hasta el 2028) y tendrá al argentino José Luis Palomino en el banco.

Cesc Fàbregas es el Entrenador Philadelphia del mes de mayo 🏆👏 pic.twitter.com/2uSI9HWkiF — Lega Serie A (@SerieA_ES) May 22, 2025

Si Napoli se consagra, la ciudad no dormirá, aunque el festejo oficial deberá esperar hasta el lunes, cuando se reabrirán las puertas del Estadio Maradona, mientras el plantel recorrerá Nápoles a bordo de dos autobuses descapotados a lo largo de la costanera, informaron las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Gaetano Manfredi.

“Estamos trabajando con compromiso y responsabilidad para que la seguridad y la libertad para festejar no se contrapongan”, explicó el primer ciudadano de una Nápoles que se prepara para celebrar también los 2.500 años de su fundación y que reconoció ser “converso” pues si bien hoy hace fuerza por el Napoli, el club de sus amores es Juventus (el rival más odiado).

Inter espera por el último grito MARCO BERTORELLO - AFP

“Mañana, seguramente estaré en el Estadio Maradona, pero no me pidan un pronóstico del partido”, se atajó el alcalde de la región de Campania, Vincenzo De Luca, al reconocer “el extraordinario trabajo realizado por Conte en Napoli para llevarlo a este milagro y a conquistar el ‘scudetto’”, dijo antes de disculparse “por haber pronunciado esa palabra”, según cita la agencia ANSA.

Para evitar sorpresas y a modo de prevención, el Hospital Antonio Cardarelli reforzará su guardia y el área de emergencias, incrementando el número de enfermeros y de encargados de la seguridad, así como la presencia policial.

Lautaro Martínez, capitán de Inter, rompió el “silenzio stampa” ordenado por el club “neroazzurro” al publicar en redes sociales el pasado lunes 19 un mensaje que incluía una foto de la coreografía de los “tifosi” con la leyenda “Fuerza Inter”.

Joaquín Correa y Lautaro Martínez, cómplices en Inter ISABELLA BONOTTO - AFP

Lautaro siguió el partido contra Lazio desde un palco porque se recuperaba de una lesión muscular de cara a la final de la Champions League. El delantero seguramente sea suplente contra Como, mientras que su compatriota Joaquín Correa liderará el ataque con el iraní Mehdi Taremi.