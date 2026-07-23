Napoli reconoció el interés por fichar a Zeballos: “Si se dan las condiciones, lo haremos”

Una de las principales novelas del mercado de pases argentino sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que Napoli reconociera el interés en fichar a Exequiel Zeballos. El delantero de Boca dispone de contrato hasta diciembre y a priori existiría voluntad de ambas partes para cerrar un acuerdo en el próximo tiempo. “Si se dan las condiciones, lo haremos”, manifestó el director deportivo del club italiano, Giovanni Manna.

En conferencia de prensa, el directivo del equipo en el que supo brillar Diego Maradona manifestó que Zeballos es un jugador que le gusta y al cual considera “muy fuerte” luego de haber superado lesiones que limitaron su rápido crecimiento.

Zeballos, ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores MARCOS PIN - AFP

“Como a muchos otros jugadores que hemos analizado en los últimos seis u ocho meses, lo cual es normal, ya que estar preparados es parte del juego, lo tenemos en cuenta. Las dinámicas del mercado, los equilibrios y otros aspectos cambian. Te pueden condicionar, pero no es un problema. Es un futbolista que nos interesa”, afirmó Manna.

En ese contexto, aseguró que de darse las condiciones avanzarán con el fichaje del extremo de 24 años. “Si están dispuestos a esperarnos, aguardaremos. Su caso es como el de tantos otros”, agregó.

Cabe resaltar que el mercado de pases en Italia comenzó a fines de junio y recién finalizará el martes 1° de septiembre mientras que el argentino terminará en una semana.

Napoli ganó la Supercopa de Italia a fines de 2025 FAYEZ NURELDINE - AFP

Por otro lado, el funcionario de Napoli consideró que es “completamente normal” el crecimiento de versiones periodísticas sobre la posible llegada del “Changuito”, aunque advirtió que de momento el club permanece “inactivo” en el mercado.

“Es lógico que genere más repercusión porque es un jugador de Boca que finaliza contrato, pero hoy, como pueden ver, estamos inactivos en el mercado”.

A su vez, Juan Román Riquelme se manifestó este miércoles por la noche sobre el caso de Zeballos y aseguró, fiel a su estilo, que todavía cuenta con contrato en la institución, sin dar mayores detalles.

Juan Román Riquelme Instagram @BocaPredio

“Él entrena con el plantel, tiene contrato hasta diciembre. No tengo nada que ver con Napoli. Si él es jugador hasta diciembre, cumpliremos como corresponde con todos los futbolistas que tenemos cada mes como tiene que ser porque somos un club muy ordenado”, sostuvo.

Sin embargo, el delantero no se encuentra a la par del resto de sus compañeros, a la espera de que se resuelva su situación. El futbolista no fue parte de la victoria del Xeneize por 2 a 0 ante Sarmiento por Copa Argentina y tampoco ingresó en la lista de convocados para el cruce ante O’Higgins de esta noche en la Bombonera por el partido de ida de los Playoffs de Copa Sudamericana.