Sebastián Villa vuelve a Boca: acuerdo con Independiente Rivadavia para el regreso del delantero

Sebastián Villa regresará a Boca. El delantero llegará al club xeneize desde Independiente Rivadavia de Mendoza a cambio de 6.500.000 dólares por la totalidad del pase. Luego de varias semanas de negociaciones, el presidente Juan Román Riquelme se dará el gusto y lo tendrá como refuerzo para los compromisos que el equipo deberá afrontar en este segundo semestre de 2026 entre el torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En las próximas horas se hará la revisión médica y firmará un contrato por cuatro años. Se trata del segundo refuerzo que llegó para Rodolfo Arruabarrena, luego de la contratación de Leandro Lozano, lateral derecho de Argentinos Juniors. En el Mundo Boca hacen cuentas y pretenden que pueda estar a disposición para el primer partido con O’Higgins, de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará el 23 de julio próximo.

Fue una situación curiosa la que se dio con Sebastián Villa. El wing colombiano se había ido en conflico de Boca hace tres años con la propia comisión liderada por Riquelme, en una situación que incluso se judicializó entre reclamos de un lado y del otro. El delantero se consideraba en libertad de acción y la institución de la Ribera lo acusaba de incumplimiento de contrato. Incluso hace seis meses había “coqueteado” con River tras conocer el interés que tenía Marcelo Gallardo por sumarlo al club millonario.

Sebastian Villa jugando para Independiente Rivadavia ante Boca y marcado por Di Lollo, en febrero de 2025, por el torneo Apertura Fotobaires

En su primera etapa en el club Villa jugó 172 partidos, marcó 29 goles y ganó siete títulos. Pasó de ser uno de los jugadores más elogiados y defendido por el presidente Riquelme (“El mejor jugador del fútbol argentino”) a entrar en conflicto y forzar su salida de Boca ("le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros y a los hinchas“).

En el medio de la situación tirante con el club de la Ribera, el delantero también tuvo que afrontar causas por abuso sexual. El 21 de octubre de 2025 fue absuelto por la Justicia en una causa por “abuso sexual con acceso carnal” que le había iniciado Rocío Tamara Doldán, ex novia de él, en 2021. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó la absolución luego de que tanto el fiscal de la causa como la víctima desistieran de seguir adelante con la acusación. El fallo judicial relató que Doldán “resignificó” los hechos denunciados y, “ante la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”, el tribunal tomó la decisión de absolver al delantero.

Pero en la otra causa por violencia de género, realizada por Daniela Cortés, una expareja, en abril de 2020 y en un barrio privado de Canning, Villa había sido condenado con una pena de dos años y un mes de prisión. Y eso había sido ratificado en noviembre de 2023, por La Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora. Esto lo notificó la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental de Lomas de Zamora, con la firma de los camarista Pablo Little y Alejandro Rojas, convalidó el fallo de junio pasado dictado por la jueza en lo Correccional N°2 de Lomas de Zamora, Claudia Dávalos.

Sebastián Villa, en una foto de la Copa Libertadores 2023 GUSTAVO GARELLO - AP

Boca decidió apartarlo del plantel profesional por la situación extradeportiva. Y para defender sus intereses económicos ante el pedido del jugador de ser vendido, el Consejo de Fútbol de Boca acudió a la FIFA en busca de una compensación de cinco millones de dólares. Sin embargo, el organismo internacional se declaró incompetente y liberó al colombiano de cualquier cargo. En medio de situaciones judiciales entre las partes que estaban en manos de los abogados, se da este regreso.

Rodolfo Arruabarrena, flamante DT en reemplazo de Claudio Ubeda, había dado su conformidad ante el planteo de Riquelme, ya que para su nuevo equipo pretende jugar con el sistema 4-3-3 y para eso necesita extremos, más aún tomando como referencia que Exequiel Zeballos -una de las promesas del club que se había transformado en confirmación- quedará al margen porque no desea renovar el vínculo que vence en diciembre de este año.

En los últimos días se aceleraron las negociaciones para que Villa regrese a Boca. Y uno de los indicios de eso fue que el delantero no había viajado a Córdoba para el encuentro que Independiente Rivadavia disputará este domingo con Tigre, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Alfredo Berti, entrenador de la Lepra mendocina, lo consideraba fundamental para un equipo que quiere dar el gran golpe en la Copa Libertadores, pero ahora se verá obligado a reemplazarlo.

El primer partido oficial para el Boca de Arruabarrena, en su segunda etapa en el club, será este jueves, a las 21.45, ante Sarmiento de Junín en la cancha de Newell’s, por la Copa Argentina. ¿Podría Villa anticipar su nuevo debut para este encuentro? Dependerá de lo rápido que terminen de cruzar los papeles y se firmen los contratos, y también de cómo lo vea el Vasco Arruabarrena en los primeros entrenamientos.

Independiente Rivadavia le abrió las puertas a Sebastián Villa cuando pocos clubes estaban interesados en el delantero. Sus buenos rendimientos que impulsaron al equipo a conquistar la Copa Argentina 2025 y la actual campaña en la Copa Libertadores 2026 lo pusieron otra vez en la vidriera de los clubes más poderosos. Primero lo quiso River, en enero de este año, a tal punto que el delantero colombiano había declarado: “Si Marcelo (Gallardo) me llama, mañana mismo viajo. Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperamos que las partes concreten las negociaciones. He visto del interés y le dije a mi representante que sí, que me gustaría jugar en River”.

Pero en mayo de este año, cuando Villa escuchó que Riquelme volvería a la carga por él para llevarlo como refuerzo después del Mundial, había dicho: “Se hablan muchas cosas que no son. Tuve la oportunidad de hablar con Chicho (por Serna) hace poco y quedamos en seguir hablando. Juan Román Riquelme me puede llamar, no le cierro las puertas a nadie. Queda esperar, sentarme con mi familia y el presidente de Independiente Rivadavia y veremos qué pasa con mi futuro”.

Su futuro volverá a cruzarse con Boca.