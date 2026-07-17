Boca vs. Sarmiento, en vivo, por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido
Se miden por los 16avos de final en la cancha de Newell’s
Golazo de Boca
Velasco recibió de Delgado, enganchó dejando en el camino a un rival y sacó el remate, furioso, contra un palo. Así, Boca se pone 1-0 ante Sarmiento.
Insiste Boca
Un buen intento colectivo de Boca, con pases, cambios de frente y búsqueda de los espacios, pero fallida resolución: Blanco lanzó el centro a las manos del arquero.
Comienza el segundo tiempo
Vuelve a rodar la pelota en Rosario, sin cambios. Merentiel reinició el juego con un pase atrás y Boca busca cuidarla sin apresurarse.
Final del primer tiempo
Arasa marca el final del primer tiempo en Rosario, sin goles. Boca, que pateó 12 veces al arco y apenas tres fueron entre los palos (dos, a las manos del arquero Ayala), iguala con Sarmiento, que tuvo dos intentos y sólo uno llegó, débil, a las manos de Brey.
Un minuto más
El cartel electrónico advierte que este primer tiempo tendrá un minuto extra.
Una llegada de Blanco
En otra llegada con fallida definición, Blanco intentó la jugada individual, después de que Merentiel quedó en posición adelantada, y su remate fue directo a las manos de Ayala. Enseguida, el arquero le contuvo el remate cruzado a Flores desde la derecha y el uruguayo no pudo usufructuar del rebote.
¡MERENTIEL SE PERDIÓ EL PRIMERO!— TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026
Tras un buen desborde de Flores, el rebote le cayó al uruguayo que no pudo definir. Tras los primeros 45 minutos, el partido sigue 0 a 0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/QjxRCioD15
Delgado definió por arriba
Sorprendiendo, Delgado encaró por izquierda, se sacó de encima a un rival y definió fuerte, por encima del travesaño. Estuvo cerca del primero Boca. Significó el décimo intento al arco, pero sólo uno fue a los tres palos.
¡LA TUVO DELGADO!— TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026
El delantero de Boca encaró y definió por encima del travesaño. El Xeneize y Sarmiento igualan 0 a 0. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/zNRbjyoQdE
Un primer tiempo intenso
Boca se entusiasma con los regates y aceleraciones de Aranda y Flores. Muestra buena velocidad para jugar en equipo. Sarmiento espera y llega con entusiasmo cuando se adelanta. Hay poco trabajo para los arqueros en este segmento del partido.
Boca domina el juego, sin buena puntería
Ascacibar resolvió por arriba del travesaño, al tomar de aire un centro de Blanco, y Aranda definió desde afuera del área a las manos del arquero Ayala. Está más cerca Boca, que busca por los laterales. Sarmiento intenta sorprender con acciones más rápidas cuando tiene la pelota.
Acelera Boca
Junta pases y busca los espacios Boca, pero no logra perforar la pared que encuentra al llegar al área de Sarmiento. Flores y Merentiel intentaron desde afuera tiros que resultaron bloqueados.
Un comienzo entusiasta
Boca llega y consigue un tiro de esquina que no logra convertirlo en peligroso. En tanto, un par de avances de Sarmiento terminan en las manos de Brey.
¡Se juega!
La pelota ya gira en Rosario. Se juega Boca - Sarmiento, por la Copa Argentina, mientras el país aguarda la final del Mundial 2026 con la selección argentina ante España.
¡A la cancha!
Los equipos de Boca y Sarmiento ya están en el campo de juego en la cancha de Newell’s, en Rosario. Tras el sorteo, los saludos y el minuto de silencio en homenaje a Ubaldo Rattin, que falleció el sábado pasado, la pelota comenzará a rodar.
"GRACIAS, SOLDADOS ARGENTINOS"— TyC Sports (@TyCSports) July 17, 2026
La bandera desplegada en la tribuna de Boca en la previa al duelo ante Sarmiento y un día después de la epopeya de la Selección Argentina ante Inglaterra. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dEIhSfgzbh
El ganador ya tiene rival en octavos
Al vencedor de esta noche lo espera Vélez en octavos de final. El Fortín se clasificó para esa instancia en abril pasado, cuando derrotó por 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.
Los 11 de Sarmiento
Sarmiento sale a la cancha con los siguientes 11 titulares designados por el DT Facundo Sava: Thyago Ayala; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel.
Boca, confirmado
Boca está confirmado para jugar con Sarmiento. Empezará en Rosario con Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Alan Velasco; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 16, 2026
Formación confirmada para enfrentar a Sarmiento en Rosario.#DaleBoca 🔵🟡🔵#CopaArgentina ⚽ pic.twitter.com/Ef35ZMvhLx
Mucho en juego para el Xeneize
Tras el duelo de esta noche, el Xeneize afrontará el mano a mano con O’Higgins, de Chile, por el repechaje de la Copa Sudamericana, tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores. El jueves 23 será local y una semana después, el jueves 30, la serie se cerrará del otro lado de la cordillera, por un boleto a los octavos de final.
Boca, con altas y bajas
Para el regreso a la competencia tras ser eliminado de la Libertadores, Boca no dispone de algunos futbolistas, como Leandro Paredes (con la selección en el Mundial), los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa (refuerzos no convocados) y los lesionados Tomás Belmonte y Adam Bareiro. En cambio, sí, está disponible Leandro Lozano, que llegó desde Argentinos Juniors. Ya no están en el plantel Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini, que rescindieron sus contratos; Agustín Martegani, cedido a Independiente Medellín, y un grupo al que se le advirtió que no estarán en la consideración, entre ellos Marcelo Weingadt y Juan Barinaga, y Exequiel Zeballos, que continuará su carrera en Italia, posiblemente en Napoli.
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 15, 2026
⚽ #CopaArgentina
🆚 Sarmiento
🗓 Jueves 16/7
🕙 21:45
🏟 Estadio Marcelo Alberto Bielsa
💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/DyMGSs3tZo
El regreso de Arruabarrena
Boca estrena DT oficialmente. Tras la salida de Claudio Ubeda, el Xeneize contrató a Rodolfo Arruabarrena, quien inicia su segundo ciclo al frente del equipo en ese rol, luego de ser el entrenador entre 2014 y 2016, cuando obtuvo dos títulos, ambos en 2015. El Vasco comenzó a liderar al grupo durante el Mundial y lo dirigió una semana atrás, en el 1-0 ante Atlético Paranaense, de Brasil, en Salta.
Cómo llegaron los equipos a esta instancia
Boca accedió a esta instancia de la Copa Argentina tras derrotar por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, con dos goles de Adam Bareiro, mientras que Sarmiento avanzó gracias al triunfo por 1-0 sobre Tristán Suárez, con un tanto agónico de Pablo Magnín, en el descuento.
Bienvenidos a la cobertura de Boca vs. Sarmiento
Desde las 21.45, este jueves se enfrentan Boca y Sarmiento por los 16avos. de final de la Copa Argentina, en la cancha de Newell’s, con arbitraje de Nazareno Arasa, sin VAR y televisación de TyC Sports. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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