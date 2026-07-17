Boca vs. Sarmiento, en vivo, por la Copa Argentina: el minuto a minuto del partido

Para el regreso a la competencia tras ser eliminado de la Libertadores, Boca no dispone de algunos futbolistas, como Leandro Paredes (con la selección en el Mundial), los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa (refuerzos no convocados) y los lesionados Tomás Belmonte y Adam Bareiro. En cambio, sí, está disponible Leandro Lozano, que llegó desde Argentinos Juniors. Ya no están en el plantel Edinson Cavani, Ander Herrera y Nicolás Orsini, que rescindieron sus contratos; Agustín Martegani, cedido a Independiente Medellín, y un grupo al que se le advirtió que no estarán en la consideración, entre ellos Marcelo Weingadt y Juan Barinaga, y Exequiel Zeballos, que continuará su carrera en Italia, posiblemente en Napoli.