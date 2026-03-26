Néstor Lorenzo, la confusión por Villa y por qué no está en la selección de Colombia

Sebastián Villa fue uno de los mejores delanteros del fútbol argentino durante 2025. Figura en Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina. Su muy buen nivel lo puso en la vidriera para una transferencia, con un interés de River que no avanzó, a pesar de que Villa manifestó su absoluta predisposición para que se concretara la negociación, sin interponer su paso por Boca como un obstáculo insalvable. También hubo sondeos del fútbol brasileño, pero al menos hasta junio seguirá en el club mendocino.

Su rendimiento bien podría abrirle las puertas de la selección de Colombia, donde registra un efímero paso de cuatro partidos entre 2018 y 2019. A los 29 años, su actualidad lo ponía en camino de un regreso que parecía estar cerca, pero que por ahora quedó en la nada y lo aleja de la posibilidad de integrar el plantel que irá al Mundial.

Colombia afrontará dos amistosos de envergadura ante rivales europeos: este jueves se medirá contra Croacia, en Orlando (Estados Unidos), y el domingo enfrentará a Francia, en Maryland.

Néstor Lorenzo dio su punto de vista sobre el caso Villa Matilde Campodonico - AP

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, relató con cierta molestia cómo fue el proceso que no terminó con Villa en la selección: “El 8 de marzo recibimos de la Federación Colombiana de Fútbol el pedido de convocatoria de Villa para la fecha FIFA. Después se comunicaron él para tramitar la visa para los Estados Unidos. Más tarde, extrañamente, lo llamó el técnico [Néstor Lorenzo] y le dijo que iban a esperar un poco, pero que si seguía haciendo las cosas bien tenía chances de ir al Mundial”.

En la conferencia de prensa de este miércoles, Lorenzo dio una explicación sin necesidad de que nadie le preguntara: “Quiero que quede claro el tema porque se ha dicho que yo cité a Villa y luego lo bajé. La FIFA nos obliga a adelantar los pedidos de convocatorias a los clubes con 15 días de anticipación, porque si no después quedamos fuera de los plazos para citarlos. Es lo que se llama bloquear al futbolista, dejando pendiente la confirmación para los días siguientes. Es un protocolo de la FIFA. Yo hablé con Sebastián porque pienso que tiene posibilidades dentro de lo que es el espectro de la selección y por el rendimiento que muestra. Le aclaré que lo iba a bloquear, como hice con 50 y pico de futbolistas, pero que eso no significaba que fuera a ser convocado dentro la lista final de 26. Luego lo llamé para avisarle que no sería citado, me pareció un gesto hacia él para que no se caiga anímicamente y tenga chances en el futuro“.

Dentro de la lista de 26 apellidos para esta ventana de amistosos, Lorenzo incluyó tres extremos, función en la que se desempeña Villa: Luis Díaz (Bayern Munich), el ex-Racing Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre) y Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama). En la nómina hay cinco futbolistas que se desempeñan en equipos argentinos: Álvaro Montero (Vélez), Santiago Arias (Independiente), Juanfer Quintero y Kevin Castaño (River), y Jaminton Campaz (Rosario Central).

Teniendo en cuenta que entre los amistosos con Croacia y Francia no habrá 72 horas de diferencia, es muy probable que Lorenzo haga varios cambios de un partido a otro. El entrenador argentino sigue manteniendo la confianza en James Rodríguez, que desde que en febrero se incorporó a Minnesota (MLS) prolongó la escasa continuidad que ya arrastraba de León, Rayo Vallecano, San Pablo, Olympiacos y Al-Rayyan.

En el equipo estadounidense, James solo disputó 39 minutos. Lorenzo tiene una valoración por el capitán, que durante el Mundial cumplirá 35 años: “Es importante el nivel que traigan de sus clubes, pero no es algo definitivo. A James se lo ve muy bien en lo físico; de pronto le faltan minutos de fútbol”.