Nestory Irankunda, goleador de Australia en el Mundial: nació en un campo de refugiados y tiene a Messi como inspiración

Nestory Irankunda tiene, apenas, 20 años. Nació en un campo de refugiados de Kigoma, una zona portuaria de Tanzania, en África central, luego de que sus padres escaparan de la guerra civil de Burundi. Cuando apenas tenía un puñado de meses, su familia se mudó como refugiada a Perth (Australia) y, luego, se instaló en Adelaida, donde Nestory se desarrollaría como futbolista.

Su vida es un ejemplo de superación. Hoy es atacante del club británico Watford Football Club, que lo incorporó hace una temporada, desde Bayern Múnich. Es una de las máximas referencias ofensivas de los Socceroos, la selección del gigante de Oceanía. ¿Qué hizo ahora? ¿Cómo debutó en el Mundial 2026? Anotando un gol en el valioso triunfo 2-0 ante Turquía, por la primera fecha del Grupo D, en el estadio Estadio BC Place de Vancouver.

Nestory Irankunda, de Australia, imparable para los turcos en el debut en el Mundial 2026; aquí, lo sigue Ismail Yuksek Kaleb Tatum - FRE172366 AP

Sólo necesitó 27 minutos para marcar un gol, ostentando su explosión y velocidad. Su celebración no pasó inadvertida: fue arrojándole puñetazos, como si fuera un boxeador, al banderín del córner. El festejo no fue casual. Fue un homenaje a uno de sus dos referentes futbolísticos, Tim Cahill, artillero histórico de la selección australiana (50 goles en 108 partidos internacionales, muchos de ellos en Mundiales), que celebraba de esa manera.

Así festejaba Cahill

“Cahill fue mi mayor inspiración en el fútbol australiano, lo admiraba mucho y quiero ser como él algún día. Conocerlo sería un sueño hecho realidad”, contó Irankunda ante la prensa de su país. Y añadió: “Fue una conversación que surgió con un par de chicos y dije que quien anotara tenía que hacerlo y, afortunadamente, anoté yo”.

¿Quién es el otro ídolo de Irankunda? “Messi, claro. Es uno de mis grandes ídolos”, contó el delantero. Y confesó que la noche anterior al partido frente a Turquía, luego de que el técnico Tony Popovic le confirmara que iba a jugar, le costó mucho dormir. “Estaba súper nervioso, me costó dormir cuando me enteré de que iba a ser titular. Es un momento que genera muchos nervios saber que vas a ser titular en un partido inaugural de un Mundial y yo estaba un poco asustado”, explicó el jugador de Australia, que comparte el grupo con Estados Unidos y Paraguay.

El festejo Nestory Irankunda, autor de uno de los goles de Australia ante Turquía en Vancouver STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Incluso al salir a calentar, tenía un poco de miedo, pero tenemos un personal fantástico que me ayudó a tranquilizarme y a mantener la calma. Me dijeron que saliera y me divirtiera… y nos divertimos mucho", sonrió Irankunda, uno de los rostros más felices de estos primeros días de la Copa del Mundo.

Lo mejor de Australia vs. Turquía