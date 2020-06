Scocco volverá a Newells, donde tiene su corazón Crédito: Marcelo Manera

Pablo Casazza
11 de junio de 2020 • 00:24

ROSARIO.- Newell's conserva para sí un capital simbólico que blande orgulloso. El famoso "sentido de pertenencia" es observable a simple vista. Sus futbolistas de las divisiones inferiores salen al mundo, recorren países con su talento, trabajan y, en gran número, vuelven a su casa de aquella adolescencia en la que hubo dificultades, sueños, ansiedad y pasión.

Ignacio Scocco es uno de ellos. Su salida de River Plate, luego de tres años de éxito, títulos y grandes rendimientos bajo el paraguas de uno de los entrenadores del Olimpo del fútbol argentino, Marcelo Gallardo, abre la puerta a su regreso a la camiseta rojinegra. La próxima será la cuarta etapa leprosa del delantero, que logró dos títulos: el del Apertura 2004, con la dirección de Américo Gallego, y el del Clausura 2013, con la de Gerardo Martino.

Hasta ahora, la única información confirmada es su desvinculación contractual del club millonario, tras la elogiosa despedida que River hizo en las redes sociales. Scocco se va con el amor de los hinchas de la banda roja. "Me hicieron sentirme como si hubiera jugado toda la vida en River, y a eso voy a estar agradecido eternamente. Por todas las muestras de cariño que me dieron, que me brindaron y que empezaron a brindarme ayer. Espero que entiendan mi decisión, les mando un abrazo muy grande a todos y estaremos viéndonos", dijo el goleador de 35 años en un video, aludiendo a que su decisión fue conocida anteanoche.

Una postal de siempre: Scocco, sonrisa plena y la camiseta rojinegra Crédito: Marcelo Manera

"¡Gracias para siempre, @NachoScocco32ok!", tuiteó River en la noche del martes, con un corazón rojo y una foto del santafesino en que le da un beso a la Copa Libertadores. Fue la oficialización, indirecta, de la salida de Scocco. Con el correr de las horas, el futbolista y el club intercambiaron mensajes en Twitter. "Gracias eternas", publicó el delantero. "Gracias por tanto fútbol. Y por la gloria eterna 32", y "la alegría de haber volado juntos 32", con cuatro fotos de festejos, le devolvió la institución.

De sus en breve ex compañeros (el contrato se vencerá el 30 de junio), dos lo saludaron en la misma red social. "Gracias por estos años narigón, se te va a extrañar! Éxitos para todo lo que viene", firmó Lucas Pratto con un emoji de un oso. Ignacio Fernandez, con dos fotos de ambos juntos, escribió: "Se te va extrañar! Gracias por todos estos años compartidos Ignacio Martín. Te deseo lo mejor para lo que viene @NachoScocco32ok".

Mientras tanto, por parte de Newell's no hay nada oficial hasta el momento. El vicepresidente Cristian Damico se mostró optimista: "Ahora que Nacho está desvinculado formalmente, que River lo anunció oficialmente, tenemos la posibilidad de empezar a negociar. Es un jugador importante, por todo lo que marca la historia, con los dos títulos que logró como jugador, y por haber salido de nuestras inferiores. A partir de ahora vamos a poner todo de nuestra parte para su regreso", comentó para LA NACION.

El delantero dejó un gran recuerdo en River en sus tres temporadas Crédito: Marcelo Aguilar

A su vez, el representante de Scocco, Fabián Soldini, apuntó que este jueves se hará el primer encuentro con la dirigencia, pero se excusó de dar detalles hasta tener un panorama más claro, por no haber tenido aún un diálogo con el club. ¿Por qué vuelve a Newell's el atacante? Soldini dijo para LA NACION: "Son razones que el propio Nacho va a contar oportunamente. Fue una decisión difícil" .

Algunas informaciones indican que el contrato será por 18 meses, es decir hasta fin de 2021. Newell's afrontará las competencias locales y la Sudamericana en ese lapso.

La ansiedad de los hinchas rosarinos se manifiesta en las redes. "Gracias por volver", "te amo", "te imagino junto a Maxi [Rodríguez] y el Gato [Formica]", "mi corazón no puede más", se lee, entre videos y recuerdos que corren como el agua: goles (muchos a River), el festejo de 2013... De volver, se encontrará con dos laderos de aquellos buenos tiempos: Maxi Rodríguez, que renovó su vínculo y jugará hasta más allá de sus 40 años, y Pablo Pérez.

Por ahora es todo ansiedad en los simpatizantes. Esperan el anuncio oficial, porque Nacho implica para ellos un salto de calidad del equipo y la renovación de un sueño. Los números rojinegros del oriundo de Hughes entusiasman: está en el top 25 de presencias y es el séptimo goleador histórico, con 77 tantos. Su amor a la camiseta está por sumar su cuarto, y seguramente último, capítulo.