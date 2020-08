Hinchas de Newells realizaron un banderazo en el Monumento a la Bandera para pedirle a Messi que venga a su club a jugar Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 21:00

ROSARIO (Reuters) - Lionel Messi nunca ocultó su deseo de jugar alguna vez en Newell's, el club en el que empezó a jugar cuando era muy pequeño, antes de emigrar a España. Por eso, a nadie la extrañó que su decisión de alejarse de Barcelona provocara el jueves una movilización de cientos de fanáticos en las calles de Rosario, su ciudad natal.

Los simpatizantes, autoconvocados a través de las redes sociales, recorrieron las avenidas al ritmo de las bocinas de sus automóviles, desde el Coloso Marcelo Bielsa hasta el Monumento Nacional a la Bandera, punto habitual de reuniones para las celebraciones deportivas en la ciudad. "Olé lé, Ola lá, Messi es de Newell's, al City no se va", cantaron los fanáticos, mientras agitaban banderas rojinegras.

Por las avenidas de Rosario: cientos de hinchas realizaron un banderazo con un pedido para Messi Crédito: Marcelo Manera

Futbolistas, dirigentes y simpatizantes de Newell's creen que el astro algún día se pondrá la camiseta roja y negra, pero son conscientes de que probablemente haya que esperar unos años más antes de que regrese al equipo de sus amores.

"Es inevitable que Newell's mantenga el sueño de que Messi juegue acá unos meses, y tal vez pueda suceder, pero hay que ser realista. Es complicado", dijo el delantero Ignacio Scocco, quien acaba de regresar al equipo 'leproso' en el cual comenzó su carrera, tras un paso muy exitoso por River. "Más allá de las ganas y el sueño que podamos tener como hinchas para que venga y se ponga la camiseta de Newell's, es muy difícil. Ojalá me equivoque", añadió el goleador de 35 años a la televisión local.

Rosario en rojo y negro: cientos de hinchas pidieron por Messi en el Monumento a la bandera Crédito: Marcelo Manera

La decisión de Messi de dejar Barcelona, luego de veinte años de carrera en el club catalán provocó furor en todo el mundo, con cientos de especulaciones acerca de dónde podría continuar su carrera. Mientras, los fanáticos de Newell's esperan con ansias la aparición en algún momento del ídolo formado en las divisiones juveniles.

"Si viene, vendrá en cuatro años más o menos, cuando esté a punto de terminar su carrera, para poder decir: jugaré algunos partidos para Newell's y luego me retiraré", consideró Daniel Valvi, un jubilado de 65 años.

"Verte feliz y festejar con vos", el pedido de todo Newell´s para Lionel Messi Crédito: Marcelo Manera

"No tenemos que hacer ninguna llamada. Nadie sabe más claramente que él que queremos que venga", dijo Juan José Concina, secretario general de Newell's, a una radio de Rosario. "No se trata sólo de Newell's. Su llegada aquí es buena no sólo para nuestra institución, sino para el fútbol argentino en su conjunto. Por eso estoy de acuerdo en que es una cuestión de Estado, sería un verdadero impulso para el fútbol argentino", agregó el directivo.

La pasión por Newell's y por Messi, desde ya, trasciende las fronteras. Atento a cualquier posibilidad, el arquero Nahuel Guzmán, que compartió plantel con Messi en la selección nacional, tiene una clausula en su contrato con Tigres de México que estipula que, en caso de que Messi decida jugar para Newell's, la entidad azteca debe darle la posibilidad de jugar en el equipo rosarino junto a su ídolo al menos por seis meses.

De México a Rosario: el Patón Guzmán tiene una cláusula especial para dejar Tigres y volver a Newell´s si Messi está en el equipo rojinegro Fuente: AP

La posibilidad de que Messi se sume ahora a Newell's asoma prácticamente imposible, aunque ese hecho no hace que la cláusula sea cuanto menos particular. "Cuando lo propuse me dijeron que sí. La única manera de que me cedan a Newell's, aunque sea por seis meses, teniendo contrato, era si volvía Messi", reconoció Guzmán.

"Me encantaría que se dé porque él quiere, o se tiene que sacar las ganas de jugar en la Argentina, pero es difícil que pase", admitió el arquero, que comenzó su carrera en el equipo rojinegro, en el que se consagró campeón del Torneo Final 2013, dirigido entonces por Gerardo "Tata" Martino.