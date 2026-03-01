Newell’s, desbordado de urgencias, recibe a Rosario Central en el estadio Bielsa, donde vuelve Di María tras 19 años

La dupla técnica contratada por la nueva dirigencia para el resurgimiento futbolístico duró seis fechas y el arquero que iba a traer liderazgo y seguridad quedó fuera de carrera en la séptima jornada, tras recibir goles en todos los partidos (cinco derrotas y dos empates). La renovación que encaró Newell’s en 2026 no sacó al club de los pesares que venía arrastrando. El presidente Ignacio Boero comenzó su mandato, acompañado por Roberto Sensini en la dirección deportiva, con la designación de Sergio Gómez y Favio Orsi, que un semestre atrás habían sido campeones con Platense, y la incorporación de Gabriel Arias, que el miércoles sufrió una fractura de peroné que lo dejará al margen por el resto del campeonato.

Con una actualidad preocupante y la pesada carga histórica de 17 años sin ganar el clásico de local, Newell’s recibirá este domingo a Rosario Central, a las 17, en el estadio Marcelo Bielsa, por la octava fecha del Torneo Apertura.

“Hubiese sido más fácil tomar el equipo el lunes, pero no es el mensaje que quiero dar. Yo no me podía perder la oportunidad de dirigir el clásico”, dijo Frank Kudelka, que fue presentado el miércoles y saldrá al frente del equipo con apenas un par de prácticas. Será el segundo ciclo en Newell’s del entrenador, que ya estuvo entre junio de 2019 y marzo de 2021. “Sentí que me faltó algo la primera vez que estuve. La pandemia nos cortó, porque veníamos muy bien, incluso con logros, y después pasó lo que pasó”, dijo el DT, en referencia a que su salida fue por los mismos motivos que la mayoría de los últimos colegas: los malos resultados.

"El sentimiento de la gente nos va a transmitir lo que tenemos que hacer de aquí en más”https://t.co/fqrLmnhTrQ pic.twitter.com/E3egGsBBYG — Newell’s Old Boys (@Newells) February 26, 2026

Kudelka es uno más de una lista de más de 20 entrenadores que pasaron por el equipo rojinegro sin festejar una victoria en el clásico en el Parque de la Independencia: “Yo hoy soy parte de esta situación engorrosa de partidos no ganados y que tiene a la gente tan fastidiosa, con toda la razón. Pero yo tengo la oportunidad de hacerle ver a estos muchachos [los futbolistas] que poseen la capacidad de encontrar en sí mismos la confianza y la valentía para afrontar el clásico". El último conductor de Newell’s que ganó de local un clásico fue Fernando Gamboa, un hombre de la casa, el 2 de noviembre de 2008, con un penal de Rolando Schiavi para el 1-0.

Newell’s está último en la tabla anual, posición que lo llevaría al descenso, y en los promedios se ubica 25°, solo con un punto más que Banfield y ocho que Sarmiento entre los conjuntos que dividen por tres años consecutivos en primera división. La situación es de máxima tensión: de regreso de Buenos Aires tras sufrir una goleada contra Banfield -derrota que derivó en la renuncia de Orsi-Gómez-, el plantel se encontró en la concentración de Bella Vista con pintadas amenazantes (“Ganen o balas para todos”) y el lanzamiento de una bomba molotov que dañó el automóvil del juvenil Facundo Guch.

La paternidad que Rosario Central viene plasmando en el clásico también se sustenta en el Gigante de Arroyito, donde en el Clausura pasado venció 1-0 con un golazo de tiro libre de Ángel Di María. Festejo potenciado para la hinchada canalla, porque el triunfo llevó el sello del ídolo regresado. En su vuelta, Fideo dijo que lo único que le faltaba a su carrera era ser campeón con Rosario Central, anhelo que de alguna manera Claudio “Chiqui” Tapia le cumplió de la noche a la mañana con el título de la Tabla Anual 2025, algo que no estaba en el reglamento y fue creado tras el cierre de la etapa regular de los torneos Apertura y Clausura.

Yendo al detalle de la trayectoria de Di María en Central, otro hito por conseguir es ganar en el Marcelo Bielsa. Es cierto que hay un solo antecedente, el 6 de mayo de 2007, con derrota por 1-0. Ese día, Fideo compartió la formación titular con Gonzalo Belloso, hoy presidente de Central, y Cristian “Kily” González. Di María tuvo una incursión por el Bielsa en 2023, en un contexto totalmente diferente, como invitado al partido despedida de Maxi Rodríguez.

Di María y la ovación que recibió el público de Newell's, en la fiesta de Maxi Rodríguez

Conducido por Jorge Almirón, Rosario Central está 4°, en puesto de clasificación a los play-off, con dos triunfos, tres empates y dos derrotas, y un rendimiento con altibajos, sin llegar a cumplir con todas las expectativas. “Después de Boca-River, Central-Newell’s es el clásico más importante”, expresó Almirón, que empezó a planificar el clásico ya en la reciente visita a Gimnasia, al reemplazar a Di María a los 15 minutos del segundo tiempo, no arriesgar físicamente a Alejo Véliz (se recupera de un traumatismo) y no exponer a Franco Ibarra (cuatro amonestaciones).

Las probables formaciones