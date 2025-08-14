Newell’s derrotó a Atlético Tucumán y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina

Cinco goles. Cuatro de cabeza en el primer tiempo. Y uno en el segundo, tras un exquisito control de Gonzalo Maroni y una gran definición del paraguayo Carlos González Espínola. Newell’s gritó más que Atlético Tucumán en la noche salteña, triunfó por 3-2 y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina, donde lo espera Belgrano de Córdoba. Después del cimbronazo logrado el mes pasado en Santiago del Estero, eliminando a Boca (2-1), los dirigidos por Lucas Pusineri no lograron prolongar la racha.

Es la segunda vez que Newell’s alcanza los cuartos de final de la Copa: lo había logrado en 2018.

El desafío era a todo o nada. El empate no servía y así lo asumieron ambos equipos, con una búsqueda constante del arco rival, aunque por momentos fuera desordenada. En ese contexto, el primer tiempo no dio respiro. Luciano Lollo, a los 12 minutos, abrió el marcador para los rosarinos, dirigidos por Cristian Fabbiani. Sin embargo, diez minutos después lo igualó Miguel Brizuela. Y, apenas cuatro minutos más tarde, después de un córner desde la derecha, los del norte del país dieron vuelta el resultado, con un tanto de Mateo Coronel. Claro que antes de que terminara el primer tiempo, a los 39, Maroni anotó el empate.

El giro y el remate de Carlos González Espínola, autor del tercer gol de Newell's ante Atlético Tucumán Copa Argentina

Ambos equipos mantuvieron la intensidad en el segundo tiempo. Ninguno especuló. Se observaron buenas jugadas y rápida circulación de la pelota (el campo de juego del estadio Martearena lució en buenas condiciones). Paradójicamente, en el momento en el que Atlético Tucumán parecía dominar las acciones y acercarse al arco defendido por el paraguayo Juan Espínola González, Newell’s golpeó con un rápido y fulminante contraataque, controlado por Maroni y definido por Cocoliso, González Espínola, que aguantó la carga del defensor Fausto Grillo, giró y batió a Matías Mansilla de derecha.

El tercer gol de Newell’s

“Newell’s es un equipo muy duro, que corre y mete mucho”, había dicho Pusineri. Y los dirigidos por Fabbiani lo demostraron, jugando con energía y compromiso, aunque con menos creatividad en los últimos metros en el segundo tiempo. Pero el acierto combinado entre Maroni y González Espínola fue un soplo de aire fresco y un regalo en el momento en el que las piernas empezaban a pesar. Tras el tercer gol de Newell’s, Atlético Tucumán buscó el empate con centros frontales, pero los defensores rojinegros tuvieron solidez para despejar.

El triunfo de Newell’s tiene un valor doble. Por la clasificación para una nueva instancia en la competencia que otorga un lugar en la Copa Libertadores de 2026. Y porque para los leprosos significa, sin dudas, un gran impulso anímico con miras al clásico con Rosario Central, el 23 de este mes, en el Gigante de Arroyito, el partido que detiene el ritmo de la ciudad y que ya empezaron a palpitar los hinchas que estuvieron alentando al equipo en Salta. En el medio, el domingo próximo, Newell’s tendrá que visitar a Defensa y Justicia; Central, antes de recibir al equipo rojinegro, será local este sábado ante Deportivo Riestra.

“Hicimos un buen partido. Llegamos, hicimos los goles, lo pudimos dar vuelta porque era un mazazo el 2-1 abajo. Pero fuimos justos ganadores. El Ogro (Fabbiani) nos cagó a pedos en el entretiempo, estuvo bien, había que salir con energía al segundo, necesitábamos ese impulso y estamos muy contentos por haber dado este paso”, celebró Maroni, el exjugador de Boca, la figura de la noche salteña tras anotar un gol, lograr una asistencia y ser el faro de Newell’s.

Cuatro goles de cabeza en 45 minutos

