El director técnico de Newell’s, Frank Darío Kudelka, protagonizó un siniestro vial con su camioneta este miércoles a primera hora cuando se dirigía al entrenamiento matutino del equipo. Según pudo saber LA NACION, el DT chocó contra una moto en Rosario.

En diálogo con los medios locales, el encargado de prensa del conjunto rojinegro, Ezequiel Clerici, informó desde la comisaría 2.ª, donde Kuldelka terminaba de realizar los trámites correspondientes al siniestro, que el incidente vial tuvo lugar poco antes de las 7 de esta mañana a la altura del barrio Echesurtu, en esa ciudad santafesina.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka manejaba una camioneta que fue embestida por una moto Gentileza: Rosario3

Cuando Kudelka, de 64 años, transitaba por la intersección de la calle Córdoba con Alsina en su Mercedes Benz negra, fue embestido, en la parte trasera del rodado, por una pareja que se movilizaba en una moto marca Keller 100 gris, agregó el vocero de “la Lepra”. “Frank está bien. No pasó nada mayor. Está tranquilo”, aseguró y dijo que la práctica matutina del plantel en el predio de Bella Vista se mantenía firme.

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka manejaba una camioneta que fue embestida por una moto Gentileza: Rosario3

Fuentes policiales informaron a este diario que los dos ocupantes del vehículo de menor porte debieron ser atendidos en el lugar. La mujer, identificada como Andrea de 48 años, fue la que sufrió más politraumatismos, por lo que fue derivada a un centro de salud junto al hombre de 47 llamado Nelson. Kudelka, en tanto, no presentaba heridas, agregaron.

Chocó el DT de Newell’s Frank Darío Kudelka contra una moto en Rosario. Marcelo Manera - LA NACION

Actualmente, Kudelka dirige a Newell’s Old Boys en su segundo ciclo con la institución. Inició esta nueva etapa el 26 de febrero de 2026, firmando un contrato que lo vincula al club rosarino hasta diciembre de este año. Antes, estuvo al frente de los planteles de Talleres de Córdoba, Huracán, Lanús, Unión de Santa Fe y Universidad de Chile.

Con Talleres, logró dos ascensos históricos, llevando al equipo del Federal A a la Primera División en temporadas consecutivas. También logró el ascenso a Primera con Unión de Santa Fe en la temporada 2010-11.

Accidente fatal con un motociclista en Neuquén

A primera hora de este miércoles, un motociclista falleció en la ruta 7, en Neuquén, tras ser atropellado por un camión y arrastrado varios metros sobre la transitada vía. Por el hecho, se registraban intensas demoras para circular en la zona.

Según consignó el medio local LMNeuquén, el cuerpo de la víctima fatal quedó tendido sobre el asfalto con graves lesiones debido a que fue arrastrado por el rodado de mayor porte. La moto del hombre, en tanto, fue hallada destruida debajo del camión.