Era, probablemente, un gran día para Neymar. Finalmente, el astro podía volver a jugar con la camiseta de su selección y en un Mundial tras recuperarse de una lesión que le llevó más tiempo de lo esperado para su recuperación. Sin embargo, y justo en el día del cumpleaños de Lionel Messi, el 10 de la verdeamarela no quiso olvidarse de saludar a su amigo. “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”, dijo cariñosamente el brasileño con la sonrisa que lo destaca.

Así, Neymar aprovechó su regreso al seleccionado brasileño para dedicarle unas sentidas palabras al capitán argentino que reflejan el vínculo que los futbolistas construyeron durante sus años compartidos en Barcelona y luego en PSG.

Neymar volvió a jugar y tuvo palabras de mucho cariño para Messi en el día del cumpleaños del argentino. ANTONIO LACERDA - (Fuente: EFE)

En diálogo con los medios que lo esperaron a la salida del vestuario tras la aplastante victoria por 3 a 0 contra Escocia, que clasificó a la selección primera en su grupo para los 16avos del Mundial, el brasileño contó que mantiene un contacto frecuente con Messi y que la relación entre ambos sigue siendo muy cercana. “Hablamos muy seguido”, reveló Neymar, quien además explicó que intercambian mensajes incluso en medio de la disputa de este torneo.

"EN LA CANCHA ES BUENO, IMAGÍNATE AFUERA. ES UN GRAN AMIGO. ÉL SABE QUE LO QUIERO MUCHO"



Neymar habló tras su debut con Brasil en el #MundialEnDSPORTS y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a Lionel Messi en el día de su cumpleaños. @m_benedetto #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xdNPtQPsue — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Con su simpatía de siempre, el brasileño confesó que sigue atentamente los partidos del capitán argentino. “Lo veo jugar siempre”, señaló sobre Messi. Aun así, Neymar prefirió destacar la calidad humana del rosarino. “Leo, feliz cumpleaños. Que pases un día hermoso con tu familia. Sabes que te quiero mucho”, le dedicó.

Un regreso esperado

Este miércoles por la noche, Neymar vivió una jornada especial con su regreso a la selección de Brasil y no ocultó la emoción por volver a vestir la camiseta verdeamarela. “Pensé en todas las cosas que pasé para poder estar aquí. Estoy muy feliz por el cariño que recibo de todo el mundo”, expresó el delantero, visiblemente afectado tras jugar algunos minutos.

Este miércoles por la noche, Neymar vivió una jornada especial con su regreso a la selección de Brasil y no ocultó la emoción por volver a vestir la camiseta verdeamarela. ROBERT CIANFLONE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El atacante también tuvo palabras de elogio para el DT Carlo Ancelotti, a quien destacó tanto por su capacidad como entrenador como por su calidad humana. “Es un gran entrenador y una gran persona. Sabe cómo tratar a todos”, afirmó.