Nico Paz marcó con un derechazo y fue protagonista en el 4-1 de Como frente a Genoa por la Serie A

Nicolás Paz volvió a destacarse en el fútbol italiano. Apenas dos días después de recibir el premio al mejor jugador joven de la última temporada de la Serie A, el mediocampista argentino convirtió un derechazo espectacular este viernes en la victoria de Como 1907 por 4-1 como visitante de Genoa en el estadio Luigi Ferraris, en el partido que abrió la tercera fecha del campeonato.

El tanto de Paz llegó a los 40 minutos y significó el 3-1 para Como, que había comenzado en desventaja y logró revertir el marcador con tres goles en apenas 15 minutos. El argentino recibió una asistencia frontal del brasileño Yan Couto, protegió la pelota con el cuerpo dentro del área y encontró el espacio necesario para acomodarse.

La definición resultó contundente. El futbolista de 21 años sacó un violento remate de derecha, su pierna menos hábil, que se dirigió hacia el ángulo superior del primer palo y pegó en la cara interna del travesaño antes de terminar en la red. El arquero no tuvo posibilidades de reaccionar ante la potencia y la ubicación del disparo.

El gol de Nico Paz para Como contra Genoa

Genoa se había adelantado a los 19 minutos por intermedio del montenegrino Milutin Osmajic. Pero Como respondió rápidamente: Martín Baturina estableció el 1-1 a los 25, y, cinco minutos más tarde, Assane Diao completó la remontada parcial con el tanto del 2-1.

Paz amplió la diferencia antes del descanso y Como terminó sentenció el éxito a los 33 minutos de la segunda parte. Diao volvió a convertir, esta vez después de un contraataque que condujo Moise Kean, autor de la asistencia para el 4-1 definitivo.

La goleada de Como a Genoa

El encuentro tuvo presencia argentina desde el comienzo también por Máximo Perrone, que fue titular junto a Paz. Perrone completó el juego, pero Nicolás salió a los 35 minutos de la mitad final. Su equipo sigue invicto al cabo de tres actuaciones en la Serie A.

La actuación de Paz se dio después de un reconocimiento importante. El miércoles fue distinguido por la Asociación Italiana de Futbolistas como el mejor jugador joven de la Serie A en la temporada 2025/2026. Además, fue incluido en el equipo ideal de ese campeonato. El argentino terminó aquella campaña con 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos, números que lo convirtieron en una de las principales figuras del certamen. Su aporte resultó importante para una temporada histórica de Como, que consiguió la clasificación para la Champions League. Ahora, este viernes, el nacido en Tenerife pero integrante de la selección argentina y candidato a heredar la camiseta 10 dejada por Lionel Messi marcó su primer tanto en la campaña.