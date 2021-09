Nicolás Orsini marcó su primer gol con Boca: lo que dijo y la viral felicitación de Marcos Rojo

“Estoy meado por los elefantes”, había declarado Nicolás Orsini la semana pasada. En esa breve frase resumía toda su frustración. Pero tanto esfuerzo tuvo premio: anoche fue el autor del único gol del partido ante Colón y anotó su primer gol con la camiseta de Boca.

“Desde que llegué a Boca todo se hizo cuesta arriba. Apareció la lesión. Tuve chances, estuve cerca, pero necesito el gol. No me da igual no convertir. Las situaciones están, el gol ya va a venir”, compartía hace apenas cuatro días el delantero.

Y así fue. El arco, finalmente, se le abrió. Y todo cambió. Porque no solamente lo celebró él con ganas y con evidentes signos de desahogo. También lo hicieron sus compañeros. Porque dentro del campo de juego todos fueron a abrazarlo, y en el banco de suplentes también se alegraron mucho. Incluso el técnico Sebastián Battaglia, que alzó sus brazos y miró al cielo, en claro gesto de decir: “¡Por fin!”.

El gol de Orsini con sonido ambiente:

Su alegría continuó tras el partido. Porque su tanto a Colón no solamente fue un logro individual. También había servido para lograr tres puntos muy importantes. “Estoy feliz por el equipo, y satisfecho porque se abrió el arco y pude convertir mi primer gol con esta camiseta”, declaró antes las cámaras de TNT Sports.

Orsini, vestido de karateca

Luego, amplió sus conceptos y analizó todo el lapso que debió esperar su gol: “No sé si era falta de confianza que no podía convertir. Uno tiene situaciones de gol y siendo el 9 es importante estar ahí. Pero a veces la pelota pega en un tobillo y entra, y otras uno le pega bien y ataja el arquero. Y hoy, gracias a que Pavón me dio la posibilidad de pasar por detrás suyo, pude definir cruzado y sacarme la mufa. Ojalá el arco se quede abierto y pueda seguir sumando minutos”.

Ante la consulta sobre aquello que se dice de que un gol llama a otro gol, el delantero agregó: “Ojalá sea así”.

Las felicitaciones de sus compañeros continuaron. En el vestuario y en las redes sociales. Allí, Marcos Rojo se divirtió al postear en Instagram una foto de Orsini vestido de karateca. “Vamos goleador @nicolasorsini24. El primero de muchos”, escribió el experimentado zaguero.

La imagen de Orsini en modo Karate Kid generó diversas reacciones en las redes, y la reacción del delantero no se hizo esperar. “Gracias animal jajaja. ¡Que culiau!”, respondió.

Orsini grita su primer gol en Boca con todas sus ganas

Nicolás Orsini llegó a Boca en el último mercado de pases. La negociación por la transferencia se concretó por una suma en efectivo cercana a 1.750.000 dólares limpios, sin involucrar a otros jugadores como intercambio. Cabe recordar que para ello se mencionaba a Gonzalo Maroni y Agustín Obando, algo que finalmente no ocurrió.

Surgido en el club Tiro Federal, de Morteros, en Córdoba, el autor del gol del triunfo ante el Sabalero se desempeñó en Atlético Rafaela entre 2013 y 2015, hasta que decidió continuar su carrera en el exterior. Jugó en Tokushima Vortis y en Fagiano Okayama, de Japón; en FC Anyang, de Corea del Sur; en Horn, de Austria, y en Sportivo Luqueño, de Paraguay. En 2018 volvió a la Argentina para actuar en Sarmiento, de Junín, y en 2019 pasó a Lanús. En el equipo del Sur sumó 59 partidos y 13 goles.