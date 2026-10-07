Nicolás Otamendi se despidió de la selección argentina: metió un gol y fue ovacionado en el Monumental

El partido amistoso de la selección argentina ante Benín no solo fue el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste, sino también el punto final con el seleccionado para Nicolás Otamendi. El defensor de 38 años, que ya había anunciado su retiro internacional tras el Mundial 2026, fue titular en la goleada por 3 a 0 ante el equipo africano, metió el primero de los goles y se retiró ovacionado del estadio Monumental.

El jugador de River volvió a la titularidad y disputó poco más de 52 minutos. Ya había anticipado que la final ante España sería su último partido, pero fue convocado por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA para jugar únicamente ante Benín.

Otamendi compartió dupla central con Cristian “Cuti” Romero y, si bien el foco estuvo puesto en Messi, las miradas también estuvieron en él. A pesar de que el conjunto africano complicó a la selección argentina por momentos, principalmente en el primer tiempo, el defensor se mantuvo firme y no permitió que Benín se acercara al arco rival.

Luego, en el comienzo del segundo tiempo, el zaguero consiguió romper la paridad. Aprovechó un centro preciso de Messi y, sin la marca de un rival, definió con el borde interno del pie.

LA DESPEDIDA DEL GENERAL DE LA SELECCIÓN 🥹🇦🇷



Tras anotar el 1-0 para Argentina, Nicolás Otamendi fue reemplazado por Facundo Medina. pic.twitter.com/dAjrrcQVFg — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Minutos más tarde, Otamendi fue reemplazado por Lisandro Martínez y recibió una ovación del estadio Monumental. Antes de retirarse del campo de juego, se saludó y abrazó con todos sus compañeros y se despidió, por último, con el capitán.

En diálogo con Tyc Sports, Otamendi expresó su emoción por darle un cierre a su carrera internacional y dijo que el amistoso ante Benín fue un “broche increíble”. “Este partido fue de yapa porque yo pensé que el último mío había sido el de antes del Mundial porque ya me había despedido. Pero hubo un llamado del 10 [Messi] para que esté acá y pueda disfrutar de su despedida y de un día histórico para él. Fueron 17 años en la selección y fue hermoso haberlos compartido con él”, subrayó.

Además se mostró contento por convertir y destacó: “Hacer mi último gol con la selección argentina en mi último partido es algo que me llevo para toda la vida”.

Otamendi, junto con la bandera de Malvinas tras la victoria a Inglaterra Rebecca Blackwell - AP

El defensor lanzó elogios a Messi y le agradeció por los esfuerzos que hizo para que pueda participar en la despedida. “Es una persona con mucha simpleza. Solo pensar que fue su ultimo partido te genera algo en el estomago. Se jugó con angustia pero ya sabíamos que en algún momento iba a llegar ese partido. Te genera tristeza y a la vez felicidad porque la despedida fue como merecía”, aseguró.

“Con él fuimos muy cercanos. Quizás a veces te quedan cosas para decirle pero es porque pensás en disfrutarlo y no en decirle algo. Le agradezco por ser una de las personas más humildes y demostrar su fútbol. Dejó la bandera en lo más alto”, indicó.

Otamendi cerró su ciclo en la selección con un gol Manuel Cortina - LA NACION

Otamendi fue uno de los pilares de la era Scaloni: no solo fue uno de los futbolistas que estuvo desde el comienzo, sino que, además, se convirtió en uno de los jugadores con más presencias. A su vez, ganó un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima.

Por su parte, el defensor es el segundo futbolista argentino con más partidos en Mundiales, junto con Diego Maradona, y solo por detrás de Messi. En total, disputó cuatro Copas del Mundo: tres encuentros en 2010, cuatro en 2018, siete en 2022 y siete en 2026.

La emotiva carta de despedida de Otamendi

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.

Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.

El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.

Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.

Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.

Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.

Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.

Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.

Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.

Hasta siempre, Selección".