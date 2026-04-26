Nicolás Paz sufrió un duro choque de cabezas con un rival y debió ser hospitalizado

Como derrotó 2 a 0 como visitante a Genoa, en el duelo correspondiente a la fecha 34 de la Serie A. Pero el triunfo del equipo que sorprende a todo Italia quedó marcado por el duro golpe que sufrió el futbolista argentino Nico Paz. En un córner a favor de su equipo, el mediocampista chocó su cabeza con un rival, tuvo que salir y ser hospitalizado. Luego de ser evaluado, fue dado de alta y pudo regresar junto a su equipo.

Se disputaban 29 minutos de la primera parte y Como derrotaba 1 a 0 a Genoa en el estadio Luigi Ferraris. Los visitantes tenían un tiro de esquina desde la derecha y quien se hizo cargo del remate fue Diego Carlos. El envío del brasileño fue al centro del área y dos futbolistas saltaron a cabecear: Nico Paz y Alessandro Marcandalli, que chocaron sus cabezas y quedaron tendidos en el césped.

Ambos fueron atendidos de inmediato por sus respectivos cuerpos médicos. Marcandalli quedó tirado unos minutos más, mientras que Paz salió caminando a la zona del banco de suplentes, al parecer, sin ningún problema. Una vez afuera le aplicaron hielo en el lugar que sufrió el golpe y continuó jugando, al igual que su rival.

ATENCIÓN: por este DURÍSIMO choque de cabezas con Alessandro Marcandalli del Genoa, Nico Paz tuvo que ser reemplazado en el entretiempo en Como y hospitalizado por problemas en su vista.



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Durante los minutos que siguió en la cancha el jugador de 21 años tuvo una chance clara cuando de cabeza estrelló el palo del arco de Genoa. Sin embargo, a los 39 minutos, salió un instante de la cancha para a hablar con los médicos para expresarles lo que le pasaba. Así, Paz fue reemplazado por Maxence Caqueret al final del primer tiempo. La Gazzetta dello Sport reveló que el jugador de la selección argentina “no veía bien”.

Una vez que el partido terminó 2 a 0 a favor de Como con goles de Douvikas y Diao, Cesc Fábregas, el DT del equipo ganador, se refirió a lo sucedido con su jugador y reveló: “Nico está bien. Está en el hospital y lo están evaluando. Se siente mejor, no veía bien”. Minutos después de la palabra del entrenador, se supo que la tomografía que se le llevó a cabo en el centro hospitalario arrojó resultado negativo y descartó lesiones de gravedad, por lo que regresó con el equipo.

Nico Paz regresará a Real Madrid para la próxima temporada OSCAR DEL POZO - AFP

El episodio de Paz se dio luego de que se diera a conocer que Real Madrid tiene decidido ejercer la cláusula de recompra. Según informó el medio AS, el club presidido por Florentino Pérez ya notificó a todas las partes implicadas y asegurará así la vuelta de uno de sus canteranos más prometedores, apenas un año después de su traspaso al fútbol de Italia. La presencia de una fecha límite (30 de mayo) para ejecutar esa opción contractualmente estipulada subraya la urgencia y determinación de la entidad de Valdebebas para no dejar escapar al jugador tras su gran temporada en lo que es el equipo revelación de la Serie A en Italia.

En el acuerdo de traspaso firmado durante el verano boreal de 2024, tanto Real Madrid, Como y Nico Paz sellaron una operación que incorporaba una opción de recompra, una práctica habitual en la gestión de los jóvenes de la cantera blanca para mantener el control sobre sus futuros. La posibilidad de retorno de Nico Paz se concreta luego de una campaña en la que disputó hasta el momento 38 partidos oficiales, si se cuenta su participación en la Serie A italiana y la Copa Italia, con un saldo de 13 goles y ocho asistencias.