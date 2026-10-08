Nicolás Tagliafico, sobre la final con España: “Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros”

A dos meses y medio de la final del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico se refirió a la derrota ante España, reconoció que el equipo español fue “mucho mejor” y relató cómo fue disputar la totalidad del partido lesionado, ya que sufrió molestias y no pudo ser reemplazado porque la selección argentina no tenía más cambios. “Sentía que lo tenía que hacer por el equipo”, señaló.

“Yo soy un jugador de equipo y muchas veces siento que esas responsabilidades de marcar a cierto futbolista, que puede ser el mejor del rival, me generan un 120%. Creo que jugar lastimado me ayudó porque, a pesar del dolor, tenía que seguir. Sentía que tenía que hacerlo por el equipo, era mi responsabilidad”, contó en Clank, entrevistado por el periodista Juan Pablo Varsky.

El defensor subrayó que ya arrastraba molestias y cansancio de partidos anteriores y que, en la final, surgieron imprevistos, como las lesiones de Cristian Romero y Lisandro Martínez, que le hicieron perder a la Argentina dos cambios. “Me agarraron calambres pero tenía que seguir. Tenía que aportar en algo, aunque fuera caminar. Pero a veces, por medio de la adrenalina se puede dar un poco más. Me repetía todo el tiempo que podía dar un poco más, aunque tuviera los dos cuádriceps acalambrados”, agregó.

Nicolás Tagliafico marcando a Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Me movía hasta donde me daba. Trotaba y me iba acalambrando, pero al menos me podía mover. En un momento me fui para arriba para ponerme adelante de alguno y molestar. Era algo feo porque sentía que le estaba fallando al equipo, pero necesitaba hacer algo”, continuó.

Luego, en referencia al Mundial en general, Tagliafico indicó que fue una Copa del Mundo “complicada” y que no termina de asimilar el resultado. “Clasificamos como se iba clasificando. Creo que la sensación de la final fue muy pobre comparado a todos los demás partidos, incluso muy lejos de lo que se mostró en 2022″, siguió y dijo que la imagen que quedó reflejada no fue la de la selección que “conocía todo el mundo”.

“Creo que la gente buscó un poco buscar esa manera de decir que no fuimos la selección que conocía todo el mundo. Pero lamentablemente creo que tácticamente nos pasaron por arriba”@nico_taglia sobre la final perdida ante España.



Mirá la nota completa: https://t.co/qcFp4cYZZ9 pic.twitter.com/Y5pvVGyE0p — ClankJPV (@ClankJPV) October 7, 2026

“Pero, lamentablemente, tácticamente creo que nos pasaron por arriba. El cansancio creo que emocional, físico, mental, y jugó un papel muy importante. A mi me gusta analizar lo táctico en los partidos, y España siempre fue una selección de presionar muy alto, de sacarte la pelota y mantener la posesión, que es algo que a nosotros no nos gusta”, destacó.

En cambio, afirmó que a la selección argentina le gusta tener el dominio de la posesión de la pelota y controlar el juego, y, por ende, cuando tiene que jugar compacto -como ocurrió en la final- le cuesta. “Cuando tuviste que tener la claridad mental para jugar, a veces, a un toque o salir de presiones, no lo pudiste hacer”, sostuvo.

También ejemplificó su idea con una jugada del principio del encuentro, en la que Julián Alvarez le intentó dar un pase a Lionel Messi pero la pelota se fue larga y el arquero español, Unai Simón, salió a despejar. En ese escenario, Tagliafico aseguró que, en caso de tener más fuerzas y resistencia, algún jugador argentino podría haber aprovechado ese espacio.

Tagliafico, durante la final ante Inglaterra Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

“Y han pasado algunas jugadas así que uno no se da cuenta, pero el que ve fútbol sí, de que esos toques o esas jugadas imprecisas hacen que la vuelva a tener el rival y la vuelva a tener el rival. Y llega un momento que te agota, te agota físicamente, no solo mentalmente. El rival te estresa y no somos un equipo que juegue sin el balón”, replicó.

Por último, el defensor remarcó que el análisis táctico sobre la final es “complicado” y declaró que España fue superior. “Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no pudimos encontrar esa manera de juego, esa tranquilidad de tener la pelota. No la encontramos en ningún momento”, cerró.