Son días agitados para el staff técnico de la selección argentina, porque está preparando los dos amistosos que disputará en los Estados Unidos, ante El Salvador y Costa Rica. Los contratiempos aparecieron este último fin de semana, ya que se lesionó Marcos Senesi, que estaba en la nómina original de Lionel Scaloni para estos compromisos y se anunció mediante la cuenta oficial del conjunto nacional que el reemplazante para integrar el plantel para los dos encuentros que se disputaán en Philadephia y Los Angeles, es el defensor de Boca Nicolás Valentini.

El domingo último Senesi tuvo que ser reemplazado porque sufrió una molestia muscular a tan sólo 10 minutos del inicio del encuentro entre Bournemouth vs. Burnley y encendió las alarmas de Scaloni. Un par de horas más tarde se supo que el defensor argentino sufrió un desgarro grado dos y tendrá un proceso de recuperación de cinco semanas.

El juvenil del xeneize, que fue titular en el conjunto Sub 23 en el Preolímpico y se perfila para ser parte de los Juegos Olímpicos París 2024, tendrá su primera experiencia junto al equipo mayor, que disputará estos dos amistosos, en la última gira antes de la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos.

Nicolás Valentini se sumará a otros siete defensores que Lionel Scaloni convocó para los amistosos contra El Salvador, que se disputará el 22 de marzo próximo, en el Lincoln Financial Field, de Philadephia, y ante Costa Rica, el 26 de marzo en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, de Los Angeles . La nómina de defensores es: Germán Pezzella (Real Betis), Nehuén Pérez (Udinese), Nicolás Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Nahuel Molina (Atlético de Madrid) y Valentín Barco (Brighton).

Boca pierde a Valentini para la Copa Argentina

La noticia para Valentini resultó perfecta, porque podrá compartir equipo con los campeones del mundo. Sin embargo, su citación a la selección argentina implica un problema para Boca que lo perderá para el encuentro frente a Central Norte de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina, que se disputaría el 23 de marzo próximo .

Nicolás Valentini no estará en el partido de Copa Argentina que Boca disputará el próximo 23 de marzo ante Central Norte de Salta Aníbal Greco

El entrenador Diego Martínez está muy atento a este tipo de situaciones, ya que además de Valentini, podría perder a otros futbolistas para ese encuentro, ya que Frank Fabra (Colombia), Norberto Briasco (Armenia) y Luis Advíncula (Perú) fueron preseleccionados para sus conjuntos nacionales.

