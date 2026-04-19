A qué hora juega hoy River vs. Boca y por dónde se puede ver en vivo el partido del Torneo Apertura
El Millonario y el xeneize paralizan por un rato gran parte del país y le dan vida a una nueva edición del Superclásico que esta vez tiene lugar en el Monumental
Es un Superclásico, el único del fútbol argentino. Y por eso paraliza tantos corazones, incluso, fronteras afuera. River y Boca se enfrentan este domingo desde las 17 (horario argentino) en el estadio Monumental de Buenos Aires y le dan vida a otra edición del partido más esperado de cada campeonato. El encuentro, que está enmarcado en el interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura, se puede ver por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com, sitio en en el que además hay tablas en vivo, datos y estadísticas.
Como no ocurría desde hacía tiempo, los dos llegan con actualidades muy similares, en buenos momentos. El Millonario llega a este compromiso en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 26 puntos, tres menos que el líder Independiente Rivadavia, mientras que el xeneize se mantiene en el cuarto puesto de la clasificación general de la zona A con 21, misma cantidad que Talleres pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +2).
La última vez que se vieron las caras fue el 9 de noviembre de 2025, por el Torneo Clausura y el xeneize se quedó con la victoria por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. Antes, la última vez en el Monumental, en mayo del año pasado, el Millonario se impuso por 2 a 1, la tarde en la que Franco Mastantuono se consagró con un golazo espectacular de tiro libre.
River vs. Boca: todo lo que hay que saber
- Fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
- Día: Domingo 19 de abril.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Darío Herrera.
River vs. Boca: cómo ver online
El Superclásico está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium
- TNT Sports
- Minuto a minuto: canchallena.com.
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