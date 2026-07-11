Noruega vs. Inglaterra: a qué hora se juega el partido y por dónde se puede ver

Los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierran este sábado con dos encuentros, los de la parte baja del cuadro, y el primero de ellos es Noruega vs. Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del francés Clément Turpin.

El partido inicia a las 18 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Harry Kane es el goleador de Inglaterra en lo que va del Mundial y quiere prenderse en la pelea por la Bota de Oro Jacob Kupferman - FR171784 AP

La previa de Noruega vs. Inglaterra

El equipo escandinavo dio el golpe en octavos de final y eliminó a Brasil con un triunfo 2 a 1 con goles de su gran estrella, Erling Haaland. El delantero de Manchester City lleva siete goles en el torneo y pelea por la Bota de Oro, a la vez que sueña con que su país haga historia. Es un equipo que, aunque ya construyó una actuación excelente, va por más y tiene herramientas para desear en grande.

Su actuación en la Copa del Mundo comenzó en el Grupo I, en el que logró el segundo puesto por detrás de Francia luego de caer ante Les Bleus 4 a 1 con una formación alternativa. Antes, le ganó a Irak 4 a 1 y a Senegal 3 a 2 mientras que en 16avos eliminó a Costa de Marfil 2 a 1.

Noruega vs Brasil - Mundial 2026

En su camino a la instancia de los ocho mejores, el equipo inglés logró cuatro triunfos y un empate con 11 goles a favor y cinco en contra. Los Tres Leones compitieron inicialmente en el Grupo L, en el que sumaron siete puntos producto de sendas victorias por 4 a 2 frente a Croacia y por 2 a 0 ante Panamá, y un empate con Ghana 0 a 0. En 16avos de final su víctima fue República Democrática del Congo 2 a 1 y en octavos doblegó a México en el estadio Azteca 3 a 2.

Su trajín en la Copa del Mundo está marcada por las figuras de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes llevan anotados 10 de los 11 tantos del plantel. El delantero de Bayer Múnich es el goleador del equipo con seis tantos y uno de los máximos artilleros del certamen por detrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Haaland, con los que pelea por la Bota de Oro. El mediocampista de Real Madrid, por su parte, es el cerebro y motor del conjunto británico. Y también aporta gol, porque lleva cuatro en el certamen y dos de ellos fueron en el encuentro de octavos contra el Tri que sirvieron para destrabar un encuentro muy parejo y encaminó el triunfo y la clasificación.

Harry Kane y Jude Bellingham, las figuras de Inglaterra en el Mundial 2026 RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Inglaterra tiene la espina de no ganar el trofeo más preciado del fútbol mundial desde 1966, es decir hace 60 años. De hecho, la única final que disputó en su historia fue esa y lo hizo como anfitrión. En Qatar 2022 llegó hasta los cuartos de final y perdió contra Francia 2 a 1. Las continuas desazones llevaron a Los Tres Leones a confiar en un entrenador alemán como lo es Thomas Tuchel. Con él, anhela lograr su segunda estrella y, para ello, debe quebrar una estadísticas que le es muy desfavorable: nunca un seleccionado fue campeón del mundo con un DT no nacido en su país.

Posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo británico con una cuota máxima de 1.92 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.82.

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 3 de septiembre de 2014, en el marco de un amistoso internacional que se disputó en el estadio de Wembley, y el local quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Wayne Rooney. En el historial, los ingleses tienen ventaja con seis triunfos contra dos de los noruegos. Empataron tres veces.