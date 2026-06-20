Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Nueva Zelanda y Egipto correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este domingo 21 de junio a las 22.00 h en el estadio BC Place de Vancouver. El partido es válido por la segunda jornada del certamen.
El presente de ambos seleccionados
Nueva Zelanda llega al compromiso tras haber igualado 2-2 frente a Irán en su debut. Por su parte, el seleccionado de Egipto buscará sumar de a tres luego de haber empatado 1-1 ante Bélgica en su primera presentación en la competencia.
Estadísticas y antecedentes
Ambos conjuntos necesitan un resultado positivo para acomodarse en la tabla de posiciones del grupo G. Tras la paridad en sus respectivos estrenos, el rendimiento mostrado en la primera fecha los coloca con las mismas expectativas de cara a esta segunda jornada en Vancouver.
Lo que está en juego
El resultado final es determinante para las aspiraciones de ambos países. Una victoria dejaría al ganador con cuatro unidades, posicionándolo de manera favorable para buscar la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026 en la última fecha de la fase de grupos.
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