Orlando Gill: de llegar al arco de casualidad a ser titular indiscutido en San Lorenzo y estar a un paso del Mundial

Con su inalterable tranquilidad, Orlando Gill ingresa a la sala de prensa Osvaldo Soriano del estadio Pedro Bidegain de San Lorenzo. Se lo nota cansado, posterior a uno de los tantos entrenamientos de Damián Ayude y su cuerpo técnico. El arquero de casi 2 metros surgió de las divisiones inferiores del club San Lorenzo de Paraguay, justamente, y llegó al arco del Ciclón argentino de manera totalmente casual, pero hoy es uno de los futbolistas que es casi una fija en la lista de Gustavo Alfaro para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Albirroja. En medio de la crisis institucional, es uno de los pilotos de tormenta del plantel que -así y todo- se las ingenia para ser competitivos y dar pelea en el torneo Apertura que acaba de comenzar. Hace pocos días cumplió su primer año de contrato con el Ciclón, con quien firmó hasta fines de 2027.

Luego de unos sorbos de agua para combatir el calor, Gill se dispone a recorrer su actualidad, su carrera en Paraguay, sus inicios en el fútbol, la familia que siempre lo acompaña y sus cambios físicos y psicológicos: desde aquel chico que prácticamente no bromeaba con nadie a este que es el titular de uno de los clubes más grandes de la Argentina y un indiscutido para el Ciclón, más allá de la derrota 3-2 con Lanús en el inicio oficial de este 2026.

Gill, atajando un penal para San Lorenzo por la Copa Argentina

-¿Cómo estás vos y cómo está el equipo?

-Tuvimos una buena pretemporada y nos preparamos de buena manera. Lanús viene muy bien y aunque peleamos y estuvimos cerca de empatar, nos fuimos con bronca por el resultado. Pero todo lo que hicimos para llegar acá fue muy bueno.

-Más allá de algunas bajas y varias altas, ¿Creés que lo más importante fue mantener la base del plantel del año pasado?

-Es lo que pidió el DT. Mantener la base y buscar jugadores con jerarquía. Con eso saldremos a competir y es muy importante.

-Está claro que para Ayude sos el arquero titular, aunque antes llegaron a sonar Navas y Noppert. Ninguno llegó, pero es buena la competencia con Altamirano y Devecchi más los chicos que esperan su chance. ¿Cómo convivís con eso teniendo en cuenta la constante necesidad de reivindicarse o estar a la altura del arco de San Lorenzo?

-Para atajar acá tenés que estar a la altura. La temporada pasada tuve el respaldo de Miguel Ángel Russo y fue muy importante: él apostó por mi y me puse la camiseta para pelear por este arco. La competencia es sana con (José) Devecchi, (Facundo) Altamirano y Mateo Clemente. No hay envidias de ninguno hacia el otro.

Gill se transformó en uno de los referentes del equipo de Ayude

-El 20 de enero se cumplió un año de tu firma con el club, ya que incluso aquellos amistosos de 2025 los atajaste sin contrato. ¿Qué balance hacés de este primer año en San Lorenzo?

-El 2024 que llegué fue complicado, pero me sirvió para agarrar ritmo. Acá se juega muy rápido y si te relajás es difícil. Me sirvió atajar en Reserva y la pretemporada en Uruguay a inicios del año pasado. Todo este año me vino bien para asentarme, con la titularidad, creo que la estoy aprovechando al máximo.

-¿Dónde entendés que está tu mayor crecimiento entre ese Gill de 2024 a hoy?

-Giró radicalmente mi vida. En lo físico y mental también. Me cuesta adaptarme a lo nuevo, me cuesta hablar, hoy jodo como el que más, pero en los primeros días nada que ver. Fue un cambio físico también: acá todo es diferente y yo no estaba adaptado a eso. Los trabajos me sirvieron bastante.

-¿Cómo es tu rutina? ¿Entrenás por la mañana y a la tarde hacés algo liviano?

-Me lo propuse para este año, no un doble turno porque acá la carga ya es tremenda, pero sí espejismo (NdeR: trabajos de reacción), una vez que termine esta seguidilla de partidos, arrancaremos con eso. Son entrenamientos que te complementan la preparación.

-¿Siempre fuiste arquero o te desenvolviste en otros lugares de la cancha?

-Arranqué de ‘6’, entre los 10 y 12 años. De más chico era delantero. Y a los 13 fui al arco y me quedé, no salí más. A esa edad me vio San Lorenzo de Paraguay, que en ese momento estaba en tercera división, y me fichó. Yo un día llegué a la escuelita de fútbol y me preguntaron si quería ir al arco o jugar por afuera, y al profe le dije que probaba en el arco sin problemas y... me quedé. Al principio me costaba bastante y hasta pensé ‘qué hago acá’, pero no había marcha atrás.

-¿Y cómo fue la primera etapa hasta asimilar esa proyección de estar en el arco?

-Miraba muchos videos, en esos años me encantaban Victor Valdés, Iker Casillas… yo faltaba a la escuela por ir a entrenar y mi mamá me retaba, pero me iba adaptando. Y cuando pasé de liga a profesional cambia radicalmente la forma de trabajar y demás, en dos meses más o menos, agarré ritmo: todo fue muy rápido, pero el gran cambio fue cuando me llegó la oportunidad en la selección Sub 17 de Paraguay, donde hice buena campaña y tuve la suerte de jugar.

-Hablás de la selección, ¿cada cuánto conversás con Gustavo Alfaro? ¿Lo hacés con él o con el entrenador de arqueros? ¿Cómo trabajás vos la cabeza con respecto a la ansiedad teniendo tan cerca el Mundial?

-Estoy hablando dos veces al mes con Diego Carranza –el entrenador de arqueros de Alfaro-, pero no tanto con el Profesor, con quien hablé a fines del 2025. Hablamos de cómo estoy, cómo vengo trabajando, para corregir errores. En la fecha FIFA de marzo nos enfocaremos en esos dos partidos y yo sé que estoy cerca de jugar el Mundial. Pero estoy totalmente enfocado en hacer acá una buena campaña en San Lorenzo, con una seguidilla tremenda de partidos como tenemos. Tengo la cabeza acá hasta que me llamen, todo tiene su tiempo.

Orlando Gill, en un entrenamiento azulgrana San Lorenzo

-Hoy sos el titular indiscutido, pero recién hablamos de las casualidades y recordabas que fuiste defensor antes que arquero: ¿qué le diría hoy el Orlando-defensor a ese chico?

-Estaría muy agradecido por esa decisión, porque fue una pregunta casi en broma para completar el equipo, pero lo tomé enserio y acá estamos, así que las gracias serán eternas.

-¿En retrospectiva qué recordás de tus inicios?

-Se me vienen muchos recuerdos. Cuando mi mamá me insultaba por faltar al colegio. Me alegraría mucho que ella esté presente viendo lo que estoy viviendo, pero así es la vida y ella está desde arriba acompañándome y dándome suerte, siempre estaré agradecido con lo que hace e hizo por mi.

-¿Cómo es llegar a casa y tener la contención de tu familia, con tu mujer y tu hijo que te esperan?

-Ella es muy importante. El 50% de lo que soy, es por ella. Ella me tenía cortito, se quedaba en casa y me bancó mucho. Lo que soy es gracias a ella. Me bancó muchas cagadas y todo esto es gracias a ella.

Orlando Gill empezó en el fútbol como defensor y luego terminó como arquero DanteFERNANDEZ

-¿Qué importante para vos darte cuenta que eso que hace tu esposa ahora y antes tu mamá era algo netamente positivo, no?

-Obvio. Yo abría los ojos y decía que tenía un futuro enorme, pero me tuve que poner las pilas en muchas cosas, poniendo mi parte para ser lo que soy hoy.

-¿Hablás con (José Luis) Chilavert?

-Hablamos para las fiestas, me saludó. Cada vez que comemos o nos vemos, me aconseja mucho. Somos diferentes, está claro. Yo soy más tranquilo, ja, pero me dice que si voy a patear, lo haga, que nadie me diga lo que tenga que hacer y que sea decidido. Es una muy buena persona.

-En San Lorenzo hablabas de competencia sana y en Paraguay se ve algo parecido, ¿no?

-Los arqueros convocados siempre tenemos esa competencia. La decisión va a ser de Alfaro, según lo considere. Roberto Fernández es un gran arquero, ojalá podamos estar juntos en el Mundial, sería muy lindo.

-¿Sos de ver mucho fútbol? ¿Cuál te parece el mejor delantero del mundo?

-Depende del horario, porque duermo siesta, pero sí, suelo mirar. No tengo una preferencia porque son todos muy buenos y por algo están donde están. Pero sería lindo pasar de fase y que toque España o Francia, sería complicado pero una experiencia hermosa.

-¿Para qué está este San Lorenzo en 2026?

-Nos estamos armando de la mejor manera. Los refuerzos se están sumando y van a dar una gran mano. Vamos a hacer una muy buena campaña como la temporada pasada y ojalá podamos darle una alegría a la hinchada.