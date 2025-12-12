Oscar Tabárez y el merecido homenaje que le hizo el fútbol uruguayo a los 78 años

“Para mí, el fútbol no es lo más importante de la vida. Pero es un vehículo imprescindible e inigualable para llegar a las cosas más importantes que el fútbol”.

Oscar Washington Tabárez tiene 78 años y no dirige actualmente ningún equipo, pero su legado será eterno, por la gran cantidad de años en la que dignificó la profesión y cada concepto futbolístico (y sobre todo, el costado humano), que seguirá vivo en cada charla actual de algún exdirigido que hoy está del otro lado de la línea de cal. Los aplausos fueron cálidos, naturales, en el homenaje que le hicieron este miércoles la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) junto a su cuerpo técnico tras más de 15 años dirigiendo a la Celeste, en la que dirigió en cuatro mundiales y en 225 partidos.

En la Argentina dirigió a Boca (en dos oportunidades) y Vélez, incluso fue campeón en el Xeneize, donde también dejó una huella pero fue en la selección uruguaya donde más enseñanzas dejó: “Eso se dio porque se buscó siempre una transmisión de valores y de una educación que conectara con la cultura futbolística uruguaya, una de las mejores del mundo”, dijo Tabárez en la Sala Zitarroza. También estuvo su cuerpo técnico, integrado por Celso Otero, Mario Rebollo y el profe José Herrera, en donde se destacó el trabajo en la Celeste desde 2006 a 2021. Su logro más importante fue el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 luego de 40 años que no se conseguía, también vuelta olímpica en la Copa América 2011 que se disputó en la Argentina.

Todos formados para la foto final en el homenaje a Oscar Tabárez en Uruguay DANTE FERNANDEZ� - AFP�

“Hubo un antes y un después con el Maestro, sobre todo con la fusión que había generado la selección con la gente”, reconoció Diego Forlán. “A veces el exitismo... Hoy, con el paso del tiempo, se puede decir ‘sí, pero se ganó una sola Copa América (2011)’ pero el principal valor fue la unión que se generó entre el equipo y el pueblo y que hoy te lo siguen diciendo. No te hablan de un título o de un logro, sino de una identificación. Y ese fue el título mayor que se pudo consolidar con ese grupo”, dijo Sebastián Abreu y agregó: “El camino y la recompensa. Ese es el legado de Tabárez. A todos los clubes donde voy como entrenador, la frase más grande que ponen ahí arriba del vestuario por pedido mío pero con la aprobación de cada club es ‘El camino es la recompensa, vamos que vamos’ Y eso me tiene marcado porque la frase simboliza todo ese ciclo”. Y Diego Godín agregó: “Se generó un ida y vuelta con la gente, a partir de lo que inculcaba el Maestro y el hincha se identificó, con lo deportivo y con los valores que transmitía el equipo”.

Tabárez recordó: “Cuando llegaban los chiquilines de la Sub 15, les decíamos ‘acá se saluda, aunque no conozcamos a algunas personas, y se agradece a quien le retira el plato de comida o a quien le hace algún otro favor’. A nuestro cuerpo técnico se nos ha nombrado mucho, pero son muchas más las personas que hicieron muchas cosas que pasaron ahí. Y hubo que hacer un proyecto guía para dejar afianzadas las ideas”.

Entre los presentes estuvieron jugadores como Diego Forlán, Diego Godín y Sebastián Abreu, y todos terminaron aplaudiendo de pie en el escenario junto al Maestro. Hasta futbolistas que Tabárez separó luego de la Copa América 2007 como Fabián Estoyanoff estuvieron presentes: “Lo entendí clarísimo porque el que se desviaba de ese camino, estaba afuera. Y hoy trato de inculcárselo a mis hijos y en Fénix, el club donde estoy trabajando ahora. En el momento lo sufrí. Yo fui a tres copas américa y a la siguiente que no fui es donde fueron campeones. Pero son enseñanzas que te quedan”, reconoció Lolo. Y agregó en declaraciones a El Observador Deportes: “Se lo dije al Maestro cuando nos reencontramos. Pese a que en ese momento lo sufrí muchísimo. Gracias por todo lo que me enseñaste pese a que me dolió mucho. Y eso se valora en todo el recorrido que tuvo Tabárez en la selección”.

Lionel Scaloni se presentó con un mensaje en forma de video y hasta se emocionó ante la cámara: “Voy a participar en tu homenaje. Creo que es muy merecido por todo lo que hiciste por el fútbol, por el fútbol uruguayo. Y nunca olvidaré tus palabras cuando jugamos en contra un partido y me dijiste que yo tenía vivencias y no experiencia y que eso era lo más importante en el fútbol. Esa frase la guardo en mi corazón, te merecés este homenaje. Te aprecia todo el mundo del fútbol”. Claro, la mención especial refiere a las críticas que había recibido el actual DT campeón del mundo en sus primeros pasos, cuando llegó al puesto de entrenador de la selección argentina casi sin ningún recorrido previo. Enzo Francescoli también se sumó con un video: “Compartí muy lindos momentos yo como jugador y vos como DT en los 90. Fue muy lindo haberte conocido y decirte hoy con mucha certeza que fue una gran experiencia. Tu capacidad como ser humano y todo lo que nos diste fue increíble, llevarnos con la Celeste a un lugar tan lindo de títulos y sobre todo de respeto también”.

Oscar Tabárez, de 78 años, dio un discurso emotivo DANTE FERNANDEZ� - AFP�

Tabárez volvió a dejar en claro ahora, en este homenaje, la importancia del trabajo en equipo: “Una vez había oído que unos japoneses buscaban organizaciones para sus empresas, para que sean lo más eficientes posibles, y sacaban mucho de las colonias de insectos que hay en la naturaleza: las hormigas, las abejas… Eran un gran ejemplo de que cada uno hace su función para el bien colectivo; el gran problema que tenían era que los seres humanos, aparte de ese sentido colectivo que pueden tener, tienen ambiciones. Entonces pensamos en eso, y dijimos cómo podemos hacer. Esas ambiciones, o la idea de progresar, a veces son muy sanas, pero también sabemos que por ahí hay alguno que use un elemento que es la escalera para trepar. ¿Cómo se hacía? A través de la transmisión de valores, de la educación…Para la convivencia y para la competición tenía que haber una vinculación con nuestra cultura. La cultura futbolística de Uruguay es de las mejores del mundo”.

Celso Otero, su ayudante de campo, reflexionó sobre el reconocimiento a Tabárez en Carve Deportiva y hasta se refirió a su estado de salud: “Como a todos, el paso del tiempo va haciéndonos un poco más enlentecidos en cuanto a las reacciones inmediatas, pero el Maestro conserva lucidez, el diálogo personal es muy rico y muy sustancioso, yo lo sigo disfrutando. Y ahora está dándole espacio al agradecimiento hacia la gente, porque encontramos en esto que nos da la gente un bálsamo fuerte para combatir lo que puede ser la nostalgia y sobre todo la melancolía. Porque cuando uno entrega mucho de sí y durante tanto tiempo, termina siendo una huella ineludible para el futuro. Su presente es adecuado para una persona de su edad, con lucidez y que debiéramos escuchar. Quienes tienen que tomar decisiones podrían beneficiarse de una opinión de tanto nivel”. Y agregó con respecto a la forma de liderazgo que tuvo con esas camadas de jugadores que los acompañaron durante 15 años: “Se hizo en función del respeto, de intentar darles contención, dirección, que supieran qué sentido tiene el don que le ha dado la vida y cuánto pueden influir en personas como ellos que en muchos casos superaran infancias muy adversas y que a través del fútbol logran consolidar un lugar en la sociedad”.

El Maestro agradeció a los presentes por el homenaje. Muchas veces el ser humano se pone a hacer reconocimientos cuando determinados protagonistas ya no están. “Había un tango que dice que lo que se recuerda a veces son las pasadas alegrías, y yo tengo alegrías pasadas, pero a mí me reconfortan. Me tomo casi como algo deportivo recordar cosas que hemos vivido. Pero hay otras cosas que traen alegrías en la actualidad, yo ya no soy entrenador ni lo voy a ser, que son los reencuentros. Los encuentros casuales en la calle además con los desconocidos. Cuando uno va a un supermercado y anda en la calle y nos vienen a hablar, la palabra que más usan es ‘gracias’”.