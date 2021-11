El camino es la recompensa: el legado del Maestro Oscar Tabárez en Uruguay es para toda la vida

Algunos años más tarde, cuando Oscar Washington Tabárez había cajoneado el traje de docente logrado en el Instituto Normal de Montevideo, reflexionaba sobre sus días sobre el pupitre de madera. “Me preguntan cómo era como alumno, y dije que era un alumno correcto, y reflexioné mucho sobre eso. Era bien término medio para abajo, no me destacaba en nada especial. Creo que era un buen alumno, pero no me sobraba, del punto de vista de la inteligencia, iniciativa, ni liderazgo. Era muy de reflexionar sobre el lugar que ocupaba en los pequeños grupos, no solo en la escuela; en el barrio también. Aceptaba las cosas. Y admiraba, tenía capacidad de asombro y de admiración hacia los que sí se distinguían”, contaba el Maestro, que dibujaba palabras en la Escuela 189 de la Villa del Cerro y hasta fue el Director del Colegio número 30.

La pelota y el pizarrón. El Maestro educó a generaciones de futbolistas con la mesura de la humildad, el respeto, el diálogo. Como entrenador, Tabárez es un docente rural, riguroso y amable. Su despido como conductor de Uruguay representa todo un símbolo: cuatro derrotas en serie y a un punto del escalón del repechaje son algo así como un aplazo en cualquier tipo de escolaridad. Al mismo tiempo, una trampa: un insuficiente en serie (un puñado de derrotas) no representan toda la realidad. Uruguay acaba de retroceder en los valores. El legado no compite sobre el césped.

No fueron fáciles los últimos tiempos de Oscar Tabárez al frente de Uruguay. AFP

Luego de 15 años y ocho meses como DT de Uruguay, al que volvió a llevar a la élite del fútbol mundial, el Maestro se corre de escena, frágil a los 74 años, víctima del síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico autoinmune que ataca una parte del sistema nervioso periférico. Y además, un enorme agotamiento físico. Lo respaldaban los viejos caciques, lo cuestionaba el mundo joven, pujante, el que desconoce parte de su obra, apremiado por las urgencias de Qatar.

El cuarto puesto en Sudáfrica 2010

La decisión marca el adiós del técnico con más tiempo al frente de un mismo seleccionado, cuya labor fue reconocida en todos los ámbitos. Fueron 221 partidos internacionales, su marca en la Celeste. La frialdad de los resultados también lo acompaña: 104 triunfos, 58 empates y 59 derrotas. Uruguay era el paisito y la nostalgia, 1930 y 1950. Era el pasado.

Con el Maestro, escribió el futuro: tomó el poder por segunda vez en 2006 luego de un breve período entre 1988 y 1990. La selección se clasificó a todos los mundiales; un cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y un quinto lugar en Rusia 2018 representan la cúspide para un país de 3.500.000 habitantes. Y fue campeón de América en la Argentina, nada menos, en 2011. Tabárez dejó una marca entrañable en Boca, una huella en Vélez y frases que lo retratan de cuerpo entero. La más valiosa es: “El camino es la recompensa”. Y sobre todo, luego de cada tropiezo: “Se terminó un sueño, pero vendrán otros y hay que tratar de prepararlos”.

Campeón de la Copa América

Los años lo convirtieron en un hombre más adusto, con algunas respuestas menos amables en público. El bastón y el carrito motorizado descubrieron a una figura entrada en años, querible como un abuelo y de mirada inquisidora de los adoradores del resultado inmediato. De la juventud, como un valor en sí mismo.

En el último choque contra la Argentina, Tabárez lamentó que el rendimiento no se hubiera traducido en el resultado. Agencia AFP - POOL

Se resistía, pero intuía que su tiempo se había acabado; la mueca de su voz advertía otra cosa. “No sé quién me puede exigir eso a mí”, le contestaba a los que le exigían un acto de grandeza. Cultor de la defensa sobre el ataque, de la disciplina sobre el arte, dirigió a glorias como Lugano, Forlán, Suárez, Cavani y tantos otros.

En Inter, de Porto Alegre, Diego Aguirre es el reemplazante que reúne más simpatías. En el comunicado que confirmó la salida del técnico, la Asociación Uruguaya de Fútbol expresó: “El respeto y reconocimiento al profesionalismo y dedicación durante el largo proceso de trabajo y el inconmensurable legado que esta fructífera etapa deja en la historia de la selección”.

La histórica definición contra Ghana

“Es un hombre querible’', expresó alguna vez Diego Armando Maradona sobre Tabárez. “No solo forma jugadores de fútbol, sino que forma hombres’', advertía Vicente del Bosque, exseleccionador de España y de Real Madrid. “Un señor en todos los sentidos, un hombre estupendo, un caballero del fútbol’'.

Luis Suárez solía admitir: “He crecido como jugador y persona gracias al maestro. Es uno de los mejores técnicos del mundo por su personalidad, por cómo ayuda a los jugadores”.

Uruguay campeón de la Copa América Argentina 2011, con Diego Lugano, su capitán, encabezando el festejo. Fabián Marelli - Archivo

“Sabemos que era una decisión difícil que nos va a dejar en la historia para bien o para mal. Pero creímos que lo más conveniente era tomarla”, dijo Jorge Casales, integrante de la mesa directiva de la AUF a una radio local.

“¿Qué es lo que quiero? El último baile. Ahora ya lo digo... No voy a estar anunciando cuándo me voy de la selección. Ojo que no son todas ventajas las que tiene una persona de 40 años en relación a una que tiene 73, hay cosas que yo tengo afirmadas, experiencias de vida…”, decía, meses atrás. La mediática serie con la firma de Michael Jordan le abrió los ojos: quería salir a la pista, con los acordes del último tango.