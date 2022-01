Ousmane Dembelé: el jugador que Barcelona pagó 160 millones de dólares... para echarlo por mala actitud

En agosto de 2017 Barcelona perdió a Neymar. PSG pagó 250 millones de dólares por su pase y dejó un vacío que buscó llenar rápidamente para acompañar a Lionel Messi. Fue a buscar a un emergente atacante francés de 19 años, surgido en Rennes, y que comenzaba a llamar la atención en Borussia Dortmund. El club catalán tenía dinero de sobra, pero también desesperación por borrar el fiasco que significaba la partida del astro brasileño. Los alemanes se aprovecharon, llevaron la negociación al límite de lo absurdo y lo consiguieron: los españoles pagaron 160 millones de dólares por Ousmane Dembelé. Ahora, al conjunto azulgrana no le quedó más que asumir el que probablemente sea el mayor fracaso de la historia y decidió echar al delantero.

En la mitad de su quinta temporada, con lesiones recurrentes que lo sacaron de la cancha una y otra vez, y con una actitud por momentos desganada, Dembelé apenas dejó 18 goles en 58 partidos en la Liga. Es decir que su promedio fue de 3 goles y 12 partidos por año, con un contrato anual de 11,5 millones de dólares. Contando todas las competencias, jugó 129 partidos, con 31 conquistas. Lo que se dice un negocio defectuoso.

Muy poco le dio Ousmane Dembele a Barcelona en los últimos cinco años; entre el pase y el contrato, el club pagó más de 200 millones de dólares por él Angel Fernandez - AP

Ahora, Demebelé, de 24 años, llegó al final de su contrato (termina en junio de este año) y se va sin tan siquiera dejar un euro en el club. El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, afirmó que “debe salir de forma inmediata” tras no aceptar las ofertas de renovación que le ofrecieron.

”Nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça, en este escenario se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata”, dijo Mateu Alemany a lo medios del club azulgrana.

El director de Barcelona recordó: “Desde julio hemos hablado, hemos dialogado... El Barça ha hecho diferentes ofertas, se ha tratado de buscar una vía para que el jugador continuase con nosotros”.

”Esas ofertas han sido sistemáticamente rechazadas por sus agentes”, afirmó Alemany, que deduce de estos rechazos que el jugador no quiere seguir en el club.

Dembelé nunca logró continuidad en Barcelona: por las lesiones, pero también por su inconstancia JORGE GUERRERO - AFP

”Nosotros queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 31 de enero cuando se cierra el mercado”, afirmó Alemany.

Fuera del partido de Copa del Rey

El jugador no ha sido convocado “por decisión técnica” para el partido de esta tarde por los octavos de final de la Copa del Rey, en Bilbao.

” No deseamos tener jugadores no comprometidos con el proyecto y que no quieren estar aquí. Que no haya sido convocado no es más que una consecuencia de todo este proceso”, explicó Alemany.

Para el responsable azulgrana, la decisión de dejar en Barcelona a Dembélé es potestad del técnico Xavi Hernández, pero “tiene todo nuestro soporte, nuestro apoyo y lo entendemos perfectamente, nos parece una actitud absolutamente coherente”, añadió el responsable azulgrana.

Xavi ya había mostrado cierto hartazgo con el caso Dembélé el miércoles en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Athletic de Bilbao. ”El mensaje es claro: o una solución u otra, o renueva o buscar una solución de salida para el jugador, no nos queda otra”, había afirmado el técnico azulgrana.

”Más confianza ha sido imposible darle, ha jugado todos los minutos posibles desde que soy entrenador”, añadió Xavi, que desde su llegada al equipo siempre apostó por el extremo francés.

Dembelé ganó el Mundial de Rusia 2018 con Francia, pero su participación fue secundaria; igual que en Barcelona PAU BARRENA - AFP

Pero como hombre de club, el técnico azulgrana también afirmó: “Hemos llegado a un punto que tenemos que decidir. El jugador debería pensar también un poco en el equipo, en el club”.

Altas pretensiones económicas

Según la prensa española, Dembélé y su agente habrían puesto sobre la mesa unas pretensiones económicas desorbitadas para un equipo que sigue sometido a tensiones financieras. El agente del jugador habría exigido “200 millones de euros por cinco años de contrato, más 40 millones de prima de renovación (20 para Dembélé y 20 para el mánager)”, según el diario catalán Sport.

Xavi afirma que el jugador le ha mostrado su deseo de quedarse, pero las declaraciones a los medios de su representante Moussa Sissoko parecen ir en una dirección contraria. Cuando le preguntaron por la razón de esta aparente divergencia, Xavi afirmó: “Yo también me hago esa pregunta, es una pregunta para él”.

Agencia AFP