Australian Open: Diego Schwartzman se despidió muy temprano de Melbourne con una dura derrota

Muy pronto se terminó el primer Grand Slam de 2022 para Diego Schwartzman. El número 13 del mundo le dijo adiós al Australian Open con una derrota en sets corridos frente al australiano Christopher O’Connell, un adversario con poquísimas victorias previas en el circuito ATP y ubicado en el 175° del ranking, que celebró el éxito mayor de su carrera a expensas del argentino, al que superó por 7-6 (8-6), 6-4 y 6-4, en tres horas y 7 minutos de juego.

En el mediodía australiano, en la caldera del court 3, O’Connell, que accedió al cuadro principal como invitado especial de la invitación, contó con un apoyo fervoroso de parte del público, mientras que Schwartzman rindió de mayor a menor. Fue un encuentro en el que el argentino no aprovechó sus oportunidades cuando tuvo el control del partido, y cuando se le escaparon esas chances, ya no pudo recuperar el dominio, con un adversario que ganó en confianza y solidez a medida que transcurrían los juegos.

El revés de Diego Schwartzman frente a Christopher O'Connell; el argentino sufrió un traspié inesperado Andy Brownbill - AP

Schwartzman, que venía de pasar un susto por calambres en su partido de primera rueda frente a Filip Krajinovic, imaginaba un duelo nada sencillo, aun a pesar de la amplia distancia en el ranking de uno y otro. “O’Connell va a ser un buen desafío. Lo vi jugar varias veces y me gusta su estilo, se anima, va para adelante, tiene un buen revés a una mano. Ganó un buen partido en el debut, y con la gente a favor y en su país va a sacar un plus. Pero me gusta el reto y ahí estaremos para dar batalla”, había dicho el 13° del mundo a modo de anticipo.

Algo de eso se vio desde el comienzo, con el australiano parado muy cerca de la línea de base, dispuesto a jugar de manera agresiva, bien plantado y dispuesto. El comienzo fue parejo, pero la balanza se inclinó ligeramente del lado del Peque con un quiebre en el séptimo game. Schwartzman se adelantó 5-3, y quedó luego 5-4 y su saque. El argentino contó con tres set-points en ese décimo game, pero no los pudo cerrar a tiempo y perdió el servicio con una doble falta. O’Connell encontró allí un espacio para volver al partido, y torció el score en el tie-break, en el que se impuso por 8-6, después de que Schwartzman estuvo 3-1 y 5-4 en el desempate.

La derecha de Diego Schwartzman, que le dijo adiós al Open australiano en la segunda ronda Andy Brownbill - AP

El partido no empezaba de la mejor manera, y el primer set había demandado un esfuerzo intenso, con 84 minutos de dura batalla bajo el sol. Más experimentado en este tipo de duelos, podía esperarse una reacción de parte de Schwartzman. Pero O’Connell no cedió ni un palmo, y el desarrollo empezó a cambiar de dueño. El duelo se hizo parejo, con largos peloteos y pocas oportunidades de quiebre. Una situación poco propicia para el Peque, que no conseguía desequilibrar ni inquietar desde la devolución. En el noveno juego, quedó contra las cuerdas y el australiano capturó su saque, para sentenciar el segundo parcial en 42 minutos por 6-4. En un duelo tan cerrado, a Schwartzman le costaba caro ganar apenas el 38 por ciento de los puntos con su segundo saque. El australiano tomó su única chance para ampliar diferencias.

El resumen del partido

El court 3 estallaba en un duelo con reminiscencias de Copa Davis de otros tiempos. Con mucha soltura, O’Connell ya tenía en el bolsillo una ventaja vital. Schwartzman quedaba atrapado en una espiral negativa, con miradas de frustración dirigidas a su banco, recriminaciones y gestos de no entender qué sucedía. No extrañó en absoluto que sufriera otro quiebre en el tercer game. Del otro lado, al australiano parecía salirle bien todo lo que intentaba.

Quedaba una última oportunidad para volver al partido. En el octavo juego, Schwartzman recuperó el quiebre para igualar 4-4. Fue un espejismo, porque el argentino enseguida quedó 0-40 con su saque, y O’Connell ya no dudó. Otro quiebre, y a sacar por el triunfo más importante de su carrera. El australiano se puso match-point con un smash, y lo sentenció de inmediato, con un saque ganador a la “T”, para consumar una sorpresa mayúscula.

La celebración de Christopher O'Connell, que logró su mejor victoria Andy Brownbill - AP

Para Schwartzman, fue otra caída inesperada ante un adversario ubicado por debajo del Top 100. El año pasado, sufrió la derrota más dura de su carrera ante el juvenil bielorruso Daniil Ostapenkov -sin ranking ATP- en la Copa Davis en Buenos Aires. Además, en el US Open, perdió con el neerlandés Botic van de Zandschulp (117°), y también en 2021 se había despedido del Australian Open con caída frente al ruso Aslan Karatsev, que por entonces era el 114° del mundo. Por el ranking de su adversario, éste es el peor tropiezo de Schwartzman en el cuadro principal de un Grand Slam, incluso por delante de la caída en el US Open 2016, cuando perdió en el estreno con Juan Martín del Potro, que era el 142° del ranking en ese tiempo.

O’Connell, desde el 175° de la clasificación de la ATP, pisa por primera vez la tercera etapa de un Grand Slam, en la que se enfrentará con el estadounidense Maxime Cressy. A los 27 años, el australiano celebró ante Schwartzman su mejor victoria: hasta aquí, apenas tenía 6 victorias en el nivel ATP. En el estreno este año en el Abierto, había doblegado al francés Hugo Gaston; el año pasado, en Atlanta, le había ganado al italiano Jannik Sinner (23°). Ahora, dio uno de los mayores impactos en lo que va de este Australian Open.