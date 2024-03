Escuchar

El escándalo de la semana en el fútbol argentino tiene un nuevo episodio: este viernes, Pablo Dóvalo presentó una denuncia penal y contra Carlos Tevez, luego de que el entrenador de Independiente haya expresado que a su equipo lo habían “robado” en el partido ante Barracas Central, el martes. Esa noche, Tevez reclamó en conferencia de prensa luego del 2-2 en la cancha de Huracán, especialmente por una jugada en que Dóvalo apenas amonestó a Alexis Domínguez -delantero de Barracas- por un planchazo contra Iván Marcone, que hubiera ameritado su expulsión. “Nos robaron, jugamos contra 14. Fue muy obvio, sabíamos que iba a ser así. Es como que un chorro te avisa que te va a robar y va y te roba”, sentenciaría después del encuentro el DT.

Al día siguiente del partido, la Asociación Argentina de Árbitros había repudiado las declaraciones de Tevez y anunciado que iniciaría acciones legales, algo que se concretó hoy. El cuerpo de abogados de la institución encabezada por Federico Beligoy asesoró a Dóvalo y lo acompañó a realizar la presentación ante la justicia, como informó Gustavo Carabajal, periodista de LA NACION.

“Nos vamos calientes. Este tipo tiene que terminarla porque no va a poder seguir. Se caga en el trabajo de los pibes. Así va a ser muy difícil seguir. Tiene antecedentes con Barracas y hoy nos robó”, había agregado Tevez esa noche, que fue apenas el inicio de una tormenta que terminó involucrando a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, quien inició un ida y vuelta con el propio Tevez en redes sociales.

“Callarse no es justo, todos los técnicos tienen que unirse y que no nos caguen. Estos partidos los jugás contra 14. Ya lo sabés desde la previa”. “La última de Damián es penal. Te empiezan con las chiquititas y te sacan del partido. Le contestas y no te da argumentos. No voy a hablar del VAR y de los arbitrajes. Lo de hoy es muy obvio. No quiero que me ayuden ni que me caguen”, expresó Tevez, además, sobre Dóvalo. A la mañana siguiente del partido ratificó lo dicho en una nueva conferencia de prensa, que ofreció junto a Néstor Grindetti, presidente del club. “No le debo nada a nadie. Si tengo que hablar con Tapia lo haré como siempre que hemos hablado. Y con Toviggino [dirigente de AFA] y Dóvalo lo arreglamos de manera personal, en Twitter [X], en la Justicia o donde ellos quieran”, había dicho ante los medios de prensa.

Si bien el jugador de Barracas Central declaró, pospartido, que su intención no fue lastimar a su rival, las idas y vueltas continuaron. Dóvalo fue consultado por la prensa sobre lo ocurrido y dijo que no escuchó lo que manifestó el Apache. “No escuché las declaraciones [de Tevez]. Pero puede decir lo que quiera, hablar es gratis”, respondió.. Sostuvo que su decisión de amonestar a Domínguez fue ratificada por el VAR, a cargo de Luis Lobo Medina: “Le saqué la tarjeta que consideraba, el VAR me confirmó la decisión”.

Carlos Tevez, en Barracas Central vs. Independiente

En su trayectoria, incluido el duelo de este martes, Dóvalo dirigió en 24 oportunidades a Barracas Central como juez. De ese total, el club cuyo estadio se llama Claudio Tapia, ganó 11, empató 10 y perdió 3. Es decir, obtuvo el 61% de los puntos.

Toviggino, el tesorero de la AFA y dirigente muy cercano al presidente Claudio Tapia, cruzó al exjugador de Boca y Manchester United y lo trató de ignorante: “Como no eras tan estudioso en el curso para DT (Digo por el Analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas!! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, q me reservo. En fin, Memoria Eólica!!!”. Aquí, Toviggino hizo referencia a una fuerte infracción por la que Tevez fracturó a Ezequiel Ham en un partido entre Boca y Argentinos Juniors, en 2015. Lo de “memoria eólica” pareció aludir a una sociedad entre Tevez y Macri para la instalación de un parque eólico.

Toviggino tiene 44 años, y además de la tesorería se encarga de múltiples funciones en AFA, mientras respalda con gestos y actos a Tapia, opera en el campo político y judicial, y se encarga de polemizar en redes sociales con el pensamiento de los dirigentes, entrenadores o jugadores que alzan la voz. Es un rostro prácticamente desconocido para la mayoría de los hinchas.

Claudio Tapia y Pablo Toviggino son los dos dirigentes más importantes de la AFA @tapiachiqui

