El jugador de Mallorca Pablo Maffeo dio su primera entrevista desde que Lionel Scaloni lo convocó de manera sorpresiva a la selección argentina para la doble fecha de eliminatorias de noviembre, en la que se enfrentará a Uruguay y Brasil. El lateral derecho, nacido en España de madre argentina y padre italiano, consiguió entrar en la convocatoria a partir de la lesión de Juan Foyth y la falta de rodaje de Gonzalo Montiel, y consiguió completar los trámites para poder representar a la celeste y blanca justo a tiempo para estos próximos compromisos.

Maffeo fue entrevistado por su propio club y se mostró sumamente orgulloso ante la oportunidad que se le presenta. “Súper feliz, súper orgulloso, es increíble. Agradecido obviamente a Argentina y orgulloso de de poder defender la camiseta”, manifestó, aunque también reconoció el “peso” de las tres estrellas que se posan sobre el escudo de la AFA: “A ver, pesan, pesan. A día de hoy es la mejor selección del mundo. Es ilusión, es pura ilusión”.

🇦🇷 𝐏𝐚𝐛𝐥𝐨 𝐌𝐚𝐟𝐟𝐞𝐨. Felicidad y orgullo. pic.twitter.com/jO5keXcoHh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 11, 2023

Con un inconfundible acento español que delata su infancia en su Cataluña natal, el jugador dio detalles también acerca del momento en que le comunicaron que recibió el llamado de Scaloni. “Me enteré en el comedor, vino Chando [delegado del club] y me lo dijo. Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Llegué al coche y era todo felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Colgué, empecé a chillar y la verdad es que muy bien”, repasó.

El motivo de la primera persona que llamó era evidente por sus orígenes, según contó: “Mi madre es argentina, mi padre italiano. Obviamente ella era la primera persona que se merecía saber esto. Los compañeros súper contentos conmigo, felicitándome. El míster [Javier Aguirre] también. Toda la gente que se ha enterado está súper contenta por mí. Y me quedo con eso”.

Pablo Maffeo, el lateral de Mallorca que está siguiendo Scaloni

Maffeo también reveló cómo fue su primer contacto con Scaloni, quien ya lo venía siguiendo desde hace algunos años: “Sí, habíamos mantenido algún contacto. Lo primero que hice fue agradecerle su tiempo, que lo dedicara en mí. Él me preguntó y yo obviamente le dije que sí, que para mí era un orgullo y para mi familia”. Incluso el propio entrenador reveló en febrero pasado que lo tenía en carpeta: “Claro que seguimos a Pablo Maffeo y Luka Romero, tenemos un área de seguimiento. Son grandes jugadores con un futuro mejor. De hecho, ambos han estado en la órbita”.

Y como no podía ser de otra manera, el jugador también hizo referencia a compartir vestuario con alguien a quien admira y con el que tiene un antecedente muy fresco como rival, Lionel Messi. “Creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuario y concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Ya me tocó vivirlo en contra, ahora a favor... pues, es brutal”, comentó.

“No sé si se acordará o no. Yo creo que sí, porque cuando he ido con el Huesca o con el Girona, la verdad es que súper bien conmigo. De hecho tengo su camiseta enmarcada, y eso es algo que me llevo para mí”, añadió sobre el episodio en el que le hizo marca personal durante todo un partido en 2017, mientras jugaba para Girona.

Una postal de 2017, Barcelona vs. Girona, Messi vs. Maffeo: ahora, compañeros de selección

Además de lo que representa en sí jugar para la selección, al ex Espanyol y Manchester City también le esperaría hacerlo nada menos que contra dos potencias continentales como Uruguay y Brasil, y en dos grandes estadios como la Bombonera y el Maracaná, algo que no dejó de mencionar. “Ojalá contra Uruguay pueda jugar contra Gio [González, compañero suyo], porque ya sería top. Creo que se lo merece. Y luego contra Brasil es un partidazo. Son dos estadios top en el mundo, emblemáticos. Y poder ir allí, pues obviamente te pone los pelos de punta”, observó.

“Tengo que ser como soy, al final si voy es por algo. Lo mismo que hago en mi club lo tengo que hacer ahí, ni más ni menos. Con lucha, trabajo y sobre todo compañerismo. Es importante para darle visibilidad a Mallorca y agradecerles que, si yo estoy aquí, también es por mis compañeros sobre todo. Por la afición, que me ha apoyado siempre, y sobre todo por mis compañeros”, concluyó Maffeo sobre la oportunidad.

De vestir la camiseta argentina en los próximos dos partidos, el joven sería el quinto jugador del club de la Palma en lograrlo, después de Carlos Roa (el único que lo hizo en un Mundial), Germán Burgos, Leo Franco y Jonás Gutiérrez.

