Lionel Scaloni contó qué equipo le gustaría dirigir en el futuro: “Siempre lo dije”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, fue homenajeado esta semana por la Federación de Fútbol de las Islas Baleares tras haber conquistado el Mundial de Fútbol en Qatar 2022. El DT, que vive en Mallorca, recibió una camiseta con su histórico número 5, y una réplica de la Copa del Mundo. En el marco del evento, dejó varias definiciones, entre las cuales manifestó su deseo de, en el futuro, ser DT de un equipo en particular.

“¿Un equipo que sueñas entrenar? Aunque sea dentro de mucho...”, fue una de las preguntas que le hicieron a Scaloni, quien contestó con seguridad. “Depor, sí... siempre lo dije”. El director técnico albiceleste es ídolo de Deportivo La Coruña. Integró el reconocido Superdepor a finales de los ‘90 y comienzos de los ‘00, con el que conquistó cuatro títulos: La Liga, la Copa del Rey y dos Supercopa de España.

Como bien dijo Scaloni, no es la primera vez que expresa su deseo de alguna vez dirigir al club del que es ídolo. En una entrevista de 2014, cuando aún era futbolista, subrayó que su deseo era regresar, no como jugador, sino “como técnico”. “Seguramente, algún día volveré. Tengo mi casa ahí todavía. Si no es jugando, siendo entrenador. Hice el curso, así que ahora me falta hacer el final para ya poder dirigir”, supo decir en aquél entonces, cuando la selección argentina no estaba en su radar.

Casi 10 años después, con el Depor en la tercera división del fútbol español, sería un sueño para la afición blanquiazul el arribo del DT campeón del mundo, quien todavía no arregló su continuidad en el conjunto albiceleste.

Otras definiciones de Scaloni

En otro orden, Scaloni contó cómo vive el día a día tras ser campeón del mundo. “Me encuentro bien, de la misma manera que cuando ganamos el Mundial, asimilando que el título ya está en nuestras manos. (...) No me ha cambiado mucho la vida. Aquí estoy bien, siento que la isla ve el Mundial como algo suyo también, no reniego de ser reconocido en la calle”.

Por otra parte, el santafecino se refirió a la actualidad de dos futbolistas que por su doble nacionalidad podrían jugar con la selección argentina. “Claro que seguimos a Pablo Maffeo y Luka Romero, tenemos un área de seguimiento. Son grandes jugadores con un futuro mejor. De hecho, ambos han estado en la órbita; Luka ha venido a entrenar con nosotros”, recordó.

Incluso, hizo un balance de la estrafalaria fecha en la que se disputó la Copa del Mundo que terminó conquistando Argentina. “Todos pensamos que los jugadores llegarían descansados al Mundial, y octubre tuvo mucha carga de partidos, y llegaron muy justos. No ha sido fácil”.

En la conferencia de prensa posterior al evento, Scaloni no se expidió acerca de la renovación de su contrato con la AFA para seguir al frente de la selección argentina. No obstante, el presidente de la federación nacional, días atrás, dio por hecha la continuidad del pujatense. “Ni bien venga (a Buenos Aires), firmará su contrato y continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías, porque es lo que todos queremos y por lo que nos comprometimos. Tanto el Gringo como yo, para continuar juntos y con este proyecto”.

