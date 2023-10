escuchar

20.50. “Se definirá por detalles”

“Es una serie que se va a definir por detalles, las dificultades son muchas, vamos a enfrentar a un gran rival que se acostumbró a jugar estas instancias, pero nosotros intentaremos ganar y llegar a la final. Confiamos en el potencial de Boca y estamos convencidos que podemos hacer un buen partido”, dijo Jorge Nicolás Figal, en declaraciones a la transmisión oficial de la Copa Libertadores. El central llegó a esta definición con una molestia en la rodilla derecha. No jugará al cien por ciento de sus posibilidades físicas.

20.43. Chiquito sale al campo de juego

Sergio Romero, Javier García y el preparador de arqueros Fernando Galloso pisaron el césped sintético para comenzar a hacer los trabajos precompetitivos.

20.37. La “repetición” de Almirón

Es la segunda vez en los 37 partidos que Jorge Almirón dirigirá a Boca que repetirá un equipo. El de esta revancha ante Palmeiras será el mismo que en la ida en la Bombonera, que finalizó 0-0 hace una semana. La única vez que (hasta ahora) había repetido una formación había sido del 29/4 al 3/5 de este año, de la victoria ante Racing por 3-1, por la Liga Profesional, al triunfo ante Colo Colo (2-0), por la Copa Libertadores: esas veces formó 4-1-4-1 con Romero; Weigandt, Roncaglia, Figal y Barco; Varela; Advíncula, Payero, Pol Fernández y Villa; Luis Vázquez.

Gol de Sebastián Villa a Colo Colo, tras una jugada de Vázquez, por la actual Copa Libertadores MARTIN BERNETTI - AFP

20.25. Formaciones confirmadas

Ambos entrenadores decidieron repetir los mismos equipos que alinearon el jueves pasado en la Bombonera. De este modo, Boca jugará con los siguientes titulares: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Valentín Barco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Palmeiras, por su parte, tendrá la siguiente alineación inicial: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo y Joaquín Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino y Raphael Veiga; Mayke, Artur y Rony.

Así saldrán a la cancha Boca y Palmeiras Copa Libertadores

20.15. El historial

Palmeiras y Boca se volverán a enfrentar este jueves en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 y protagonizarán el partido número 27 entre sí, una cifra alta teniendo en cuenta que se trata de dos clubes de diferentes países que no comparten competencias domésticas y solo compiten entre sí en certámenes internacionales. Con la igualdad en el partido de ida de las semifinales en el estadio Alberto J. Armando, desde 1935 se enfrentaron 26 veces en amistosos y copas Libertadores y Mercosur. Los brasileños dominan con ocho triunfos contra cuatro de los argentinos mientras que se registraron 14 empates.

Boca y Palmeiras se midieron en la semifinal de la Copa Libertadores de 2001 VANDERLEI ALMEIDA - AFP

20.05. Así fue la ida

Boca y Palmeiras igualaron 0 a 0 en la Bombonera en un partido en el que el equipo argentino fue claro superior y mereció llevarse el partido. Contó con muchas chances para marcar, pero careció de puntería. Tras el partido, los jugadores Xeneizes analizaron el partido. Edinson cavani, expresó: “Nos faltó el gol, la tuvimos un par de veces y no pudimos concretarlas. El equipo hizo un gran partido contra un gran equipo, y ahora toca pensar en el clásico, y después en la vuelta allá “. Por su parte, Marcos Rojo dijo: “Fue muy parejo, es un gran rival, nos faltó meterla, mejoramos mucho, manejamos la pelota, manejamos las chances”.

19.50. El plus de Palmeiras

El equipo paulista tendrá un aliado para la revancha de este jueves, por la segunda semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, en San Pablo: el césped sintético. En Brasil, el Allianz Park, el estadio del Palmeiras, se entregó a este suelo a partir de febrero de 2020, cuando renovó su campo contando con una alta tecnología para su mantenimiento. ¿Por qué será un rival adicional para Boca? Porque, entre otras cosas, la pelota no pica de igual forma en un pasto natural que en un campo sintético o con mezcla, como actualmente tiene el Monumental. Un pique, un efecto no esperado para el control de la pelota; una velocidad no calculada del todo bien para atacar el espacio luego de un pase largo; todos detalles que no sólo pueden definir quién gana o pierde un partido, sino también el pasaje a la final de la Copa Libertadores de América.

El Allianz Parque posee césped sintético Federico Cornali

19.40. Lluvia torrencial en San Pablo

Cuando los hinchas comienzan a meterse en las tribunas del estadio, llueve muchísimo en el Allianz Parque. Habrá que ver cómo responde el césped sintético de la cancha a la hora del partido que comenzará 21.30.

19.30. En vivo: cómo ver online Palmeiras - Boca

El partido tendrá transmisión de Fox Sports, Telefe y Star+, pero también se puede seguir online por plataformas de cableoperadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

19.20. Bienvenidos al minuto a minuto de Palmeiras - Boca

Comenzamos la cobertura del desquite de una de las semifinales de la Copa Libertadores. El Xeneize visita al equipo brasileño en el estadio Allianz Parque. Los dirigidos por Jorge Almirón viajaron con la ilusión de alcanzar la final, definición que ya tiene a Fluminense esperando por su rival. Con un empate la serie se definirá en la definición por panales. En caso de que uno de los dos gane el partido, se clasificará a la final de la Copa que se jugará el próximo 4 de noviembre en el maracaná de Río de Janeiro.

Boca visita a Palmeiras en el duelo de vuelta de las semifinales de la Libertadores An’bal Greco