Szymon Marciniak será el árbitro del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina avanza hacia el martes, a las 22 de nuestro país, cuando se enfrente con Argelia, en Kansas City. Mientras Lionel Scaloni planea cuál será el equipo que saldrá a jugar desde el inicio, van apareciendo más detalles de cara al trascendental encuentro. Este sábado se conoció que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro del encuentro que se disputará en el Arrowhead Stadium.

Marciniak es un viejo conocido de Argentina. Fue nada menos que el referí de la consagración de la selección dirigida por Lionel Scaloni en Qatar 2022, el de la final ante Francia que la albiceleste ganó por penales.

Szymon Marciniak amonesta a Emiliano Martínez durante la tanda de penales de la final de la Copa Mundial Qatar 2022 Thanassis Stavrakis - AP

En Qatar, además, Marciniak también había arbitrado el encuentro de octavos de final que Argentina le ganó a Australia por 2 a 1.

Esta es la tercera copa del mundo en la que intervendrá el polaco de 45 años, nacido en Plock. En Rusia 2018, casualmente, también fue el árbitro del debut de Argentina, en el recordado empate 1 a 1 ante Islandia, con el gol de Sergio Agüero.

Szymon Marciniak y Rodrigo De Paul Associated Press

En dos de los tres partidos mundialistas que dirigió a Argentina, Marciniak otorgó penales al conjunto nacional. Ante Islandia, por una falta sobre Maximiliano Meza; el remate de Messi fue atajado por el arquero. En la final ante Francia, penalizó a los europeos por una falta sobre Di María, que Messi convirtió en el 1-0.

Secundarán a Marciniak los polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como jueces de línea, mientras que los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh y Isaac Trevis estarán cerca de los bancos de suplentes como cuarto y quinto árbitros, respectivamente.

Será el sexto partido mundialista para

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