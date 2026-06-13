LA NACION

Szymon Marciniak será el árbitro del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El referí polaco fue el que dirigió la final en Qatar 2022, cuando la selección dirigida por Lionel Scaloni se consagró en los penales ante Francia

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Szymon Marciniak y Lionel Messi
Szymon Marciniak vuelve a dirigir a la Argentina tras la final de QatarEuropa Press

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina avanza hacia el martes, a las 22 de nuestro país, cuando se enfrente con Argelia, en Kansas City. Mientras Lionel Scaloni planea cuál será el equipo que saldrá a jugar desde el inicio, van apareciendo más detalles de cara al trascendental encuentro. Este sábado se conoció que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro del encuentro que se disputará en el Arrowhead Stadium.

Marciniak es un viejo conocido de Argentina. Fue nada menos que el referí de la consagración de la selección dirigida por Lionel Scaloni en Qatar 2022, el de la final ante Francia que la albiceleste ganó por penales.

Szymon Marciniak amonesta a Emiliano Martínez durante la tanda de penales de la final de la Copa Mundial Qatar 2022
Szymon Marciniak amonesta a Emiliano Martínez durante la tanda de penales de la final de la Copa Mundial Qatar 2022 Thanassis Stavrakis - AP

En Qatar, además, Marciniak también había arbitrado el encuentro de octavos de final que Argentina le ganó a Australia por 2 a 1.

Esta es la tercera copa del mundo en la que intervendrá el polaco de 45 años, nacido en Plock. En Rusia 2018, casualmente, también fue el árbitro del debut de Argentina, en el recordado empate 1 a 1 ante Islandia, con el gol de Sergio Agüero.

Szymon Marciniak y Rodrigo De Paul
Szymon Marciniak y Rodrigo De PaulAssociated Press

En dos de los tres partidos mundialistas que dirigió a Argentina, Marciniak otorgó penales al conjunto nacional. Ante Islandia, por una falta sobre Maximiliano Meza; el remate de Messi fue atajado por el arquero. En la final ante Francia, penalizó a los europeos por una falta sobre Di María, que Messi convirtió en el 1-0.

Secundarán a Marciniak los polacos Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como jueces de línea, mientras que los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh y Isaac Trevis estarán cerca de los bancos de suplentes como cuarto y quinto árbitros, respectivamente. 

Será el sexto partido mundialista para

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El fixture del Mundial 2026
    1

    El fixture del Mundial 2026

  2. Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial
    2

    Una fiesta inaugural sin brillo y sin fútbol: así se vivió en México la apertura del Mundial más grande de la historia

  3. La odisea de un argentino que tenía la firma de todos los campeones de Qatar, pero le faltaba uno...
    3

    La odisea de un argentino que tenía la firma de todos los campeones de Qatar, pero le faltaba uno...

  4. Cómo disfrazar la realidad: Canadá y Bosnia mostraron la otra cara del Mundial multitudinario
    4

    Cómo disfrazar la realidad: Canadá y Bosnia mostraron la otra cara del Mundial multitudinario