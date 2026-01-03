Panichelli volvió al gol en Francia, con un técnico que está cerca de ser el de Enzo Fernández en Chelsea

Pocos más de dos meses y 10 partidos, entre Ligue 1, Copa de Francia y Conference League, duró la sequía goleadora de Joaquín Panichelli, el delantero de Racing de Estrasburgo cuya efectividad había merecido una convocatoria a la selección argentina.

El reencuentro con el gol fue mediante un penal, en el empate 1-1 de visitante con Niza, por la 17a fecha de la Ligue 1. Con pasado por las inferiores de River y una escala en España (Alavés y Mirandés) antes de incorporarse al fútbol francés, Panichelli suma 10 tantos (tres penales) en el torneo francés, uno menos que el máximo anotador, el inglés Mason Greenwood (Olympique de Marsella), con 11.

En el equipo alsaciano también fue titular Valentín Barco, ya consolidado como el volante más ofensivo del doble pivote. El ex-Boca inicia varios avances, con pases en corto o en largo, tiene llegada al área. En el segundo tiempo estuvo a punto de marcar el gol del triunfo, pero su definición fue despejada por un defensor de Niza a un metro del arco. También está en el radar de Lionel Scaloni.

Panichelli no marcaba desde el 29 de octubre, en el 3-0 sobre Auxerre. Dos semanas después debutó en la selección argentina, cuando ingresó por Lionel Messi en los últimos cuatro minutos del amistoso 2-0 frente a Angola.

En el segundo período frente a Niza, Panichelli hizo una buena jugada, con enganche y centro de zurda, para la llegada del paraguayo Julio Enciso, que cabeceó a las manos del arquero.

Liam Rosenior, el entrenador de Racing de Estrasburgo que está cerca de asumir en Chelsea SEBASTIEN BOZON - AFP

Alrededor del partido hubo una expectativa que excedía a lo que ocurría en la cancha. Estaba relacionada con la concreta posibilidad de que Liam Rosenior, entrenador de Racing, deje el cargo para dirigir a Chelsea, que el 1° de enero produjo un bombazo informativo con la destitución de Enzo Maresca, responsable durante 2025 de la obtención del Mundial de Clubes y de la Conference League.

Más allá de que en este momento de la temporada europea resulta dificultoso que un director técnico abandone un equipo para asumir inmediatamente en otro, hay un factor que facilitaría la gestión para que Rosenior sea el nuevo entrenador de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho: Chelsea y Racing de Estrasburgo pertenecen al mismo grupo societario, BlueCo, que en el caso del club inglés tiene como presidente al empresario norteamericano Todd Boehly.

Lo más destacado de Niza 1 - Racing de Estrasburgo 1

De todas maneras, dentro de la copropiedad hay disidencias. El presidente del Estrasburgo, Marc Keller, pretende que Rosenior siga hasta el final de la temporada, resiste la presión de Behdad Eghbali, uno de los mayores accionistas de Chelsea. A todo esto, los hinchas de Chelsea están disconformes con la gestión del club en lo relativo a los entrenadores. Consideran “desordenado” y “desprolijo” que el próximo DT sea el quinto en tres años, desde que tomaron el mando tras la destitución de Roman Abramovich. Uno de los que cayó en el camino fue Mauricio Pochettino. Y el nombre de Rosenior les dice poco a los simpatizantes blue.

Rosenior, de 41 años, nació en Londres y toda su carrera como futbolista fue en Inglaterra, entre 2002 y 2018. Su trayectoria como director técnico asistente comenzó en el Sub 23 de Brighton, donde se retiró como jugador. Luego fue asistente e interino en Derby County, hasta que fue el conductor principal en Hull City (segunda división) y a mediados de 2024 emigró a Estrasburgo.

Muy esperada fue la conferencia de prensa de Rosenior tras la igualdad con Niza. No desconoció que su futuro puede estar en otro lado, pero tampoco dio certezas, se manejó con respuestas ambiguas, mientras la prensa francesa da por hecho que su próximo destino es Chelsea.

Rosenior, antes de ingresar al vestuario tras el empate, saludó al puñado de hinchas que viajaron hasta Niza con un gesto que algunos interpretaron como una despedida. “No sé si este será mi último partido. En la vida, nunca se sabe. No hay nada concreto en estas conversaciones. Son solo conversaciones. Lo que será, será“, respondió de manera enigmática el director técnico.

El trabajo de Rosenior mereció elogios en Racing de Estrasburgo, séptimo en la Ligue 1, con un plantel que se nutre de varios préstamos de Chelsea, sobre todo de jugadores jóvenes: el brasileño Andrey Santos, el ecuatoriano Kendry Páez, Mamadou Sarr y Mike Penders. Mientras Ben Chilwell y Ishé Samuels-Smith llegaron con el pase en su poder desde Chelsea, la única transferencia entre estos clubes con un mismo dueño fue la de Mathis Amougou, por 14,5 millones de euros. El neerlandés Emmanuel Emegha (cuatro goles y dos asistencias) pasará a Chelsea en julio próximo.

Enzo Fernández, a la espera de tener un nuevo técnico en Chelsea Kin Cheung - AP

Rosenior se mostró muy a gusto y agradecido con su actual equipo y la ciudad: “Estrasburgo es preciosa, con gente maravillosa. Me encantó todo. Los jugadores estuvieron increíbles. De verdad deseo lo mejor para este club. Me siento querido, he amado este trabajo desde el primer día”.

Los otros candidatos que se mencionan para Chelsea tienen el obstáculo de que están en actividad, no es tan sencillo conseguir la desvinculación, como en el caso de Rosenior, por tratarse de clubes con un mismo dueño. Trascendieron los nombres de Andoni Iraola (Bournemouth), Cesc Fabregas (Como), Roberto De Zerbi (Olympique de Marsella) y Oliver Glasner (Crystal Palace).

Mientras, Chelsea, quinto en la Premier League, visitará este domingo a Manchester City. Lo hará con un entrenador interino, Calum McFarlane, a cargo del Sub 21 de Chelsea. “Iba de camino a un espectáculo de luces en Windsor con mi familia. Recibí una llamada del club que básicamente me dijo: ‘Cuándo puedes entrar al plantel superior?’ Le dije que podía estar en una hora. Así que mi esposa no estaba muy contenta...”, expresó MCFarlane este sábado.