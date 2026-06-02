Los grandes ausentes del Mundial 2026: qué figuras se pierden la Copa del Mundo

El próximo 11 de junio comenzará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con la presencia de gran parte de los mejores jugadores del mundo. La mayoría de ellos. Aunque también, como suele ocurrir, habrá ausentes de renombre. Algunos no pudieron ayudar a sus selecciones a clasificarse y otros fueron piezas clave en el camino hacia el certamen ecuménico, pero no dirán presente por diversas lesiones de mayor o menor gravedad.

La selección argentina, por ejemplo, no podrá contar con dos futbolistas que, a pesar de no integrar la columna vertebral del plantel, tenían chances concretas de ser convocados por el nivel en sus clubes durante la temporada en curso. Los jugadores en cuestión son Juan Foyth (Villarreal) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo). El defensor sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y no podrá jugar el Mundial con la selección argentina Instagram (@panichelligerman)

No son los únicos que tuvieron mala suerte en la preparación mundialista. Brasil es quizá el más afectado, con tres bajas importantes por lesión: Estevão, Éder Militão y Rodrygo. El talentoso extremo de Chelsea se quedó afuera por un fuerte desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda; mientras que en cuanto a las figuras de Real Madrid, el defensor sufrió la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y el delantero se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la pierna derecha.

Los países europeos también tuvieron que rearmarse por la pérdida de piezas clave. Países Bajos no dispondrá de Xavi Simons, compañero de Cristian ‘Cuti’ Romero en Tottenham, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Alemania, por su parte, no podrá contar con Serge Gnabry (Bayern Múnich), quien padece una rotura en los músculos aductores del muslo derecho. Por último, Francia no tendrá a Hugo Ekitike (Liverpool) por una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha, pero su poderío ofensivo le permite al DT Didier Deschamps no preocuparse por demás.

El momento de la grave lesión de Xavi Simons; el mediocampista de Tottenham no irá al Mundial con Países Bajos Nick Potts - PA

Hay otros, claro, que no lograron clasificarse con sus respectivas selecciones. El caso más sorprendente es el de Italia, que perdió el repechaje con Bosnia y Herzegovina y no participará de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. En consecuencia, Gianluigi Donnarumma (Manchester City), uno de los mejores arqueros del planeta, es el ausente más resonante, aunque también aparecen en esa lista otros italianos como Sandro Tonali (Newcastle); Alessandro Bastoni y Nicolo Barella (Inter de Milán); y Mateo Retegui (Al-Qadisiyah).

De mitad de cancha para adelante, los fanáticos no podrán disfrutar de las gambetas de Khvicha Kvaratskhelia, que viene de ser figura en el PSG bicampeón de la Champions League pero que tuvo una muy floja actuación con Georgia en las eliminatorias de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Tampoco aparecerá en Norteamérica la pegada magistral del húngaro Dominik Szoboszlai, socio de Alexis Mac Allister en Liverpool, ni las definiciones letales del polaco Robert Lewandowski, el delantero al que podría reemplazar Julián Álvarez en Barcelona.

Khvicha Kvaratskhelia, uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta, no estará en el Mundial GABRIEL BOUYS - AFP

Los 10 grandes ausentes del Mundial 2026

Lesionados

Serge Gnabry (Alemania): Rotura de los músculos aductores del muslo derecho.

Rotura de los músculos aductores del muslo derecho. Rodrygo (Brasil): Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. Hugo Ekitike (Francia): Rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha.

Rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Éder Militão (Brasil): Rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda. Xavi Simons (Países Bajos): Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Estevão (Brasil): Desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda.

No clasificados