Hay algo más que un festejo en la foto que quedará para el recuerdo de la consagración de Boca en Barranquilla. En el centro de la imagen está Leandro Paredes, con la Copa Sudamericana entre sus manos. A sus costados, Lautaro Blanco y Miguel Merentiel. Los tres son los capitanes del equipo de Rodolfo Arruabarrena y manejan buena parte de la dinámica del vestuario, con un modelo que Paredes conoce muy bien. Durante años, en la selección argentina, fue junto con Rodrigo De Paul uno de los grandes laderos de Lionel Messi. En Boca, con los roles cambiados, encontró en el rosarino y el uruguayo a sus dos grandes aliados.

Casi siempre se los ve juntos, tanto en los festejos de los goles como en los videos que sube Boca y en sus propios posteos en las redes sociales. Y también comparten tiempo fuera del club. Poco antes de viajar a Colombia, Paredes celebró el cumpleaños de Giovanni, su hijo, y los únicos dos invitados del plantel fueron Blanco y Merentiel. Los tres tienen personalidades muy distintas, pero se complementan. Y cada uno, a su manera, se ganó el respeto de un vestuario en el que conviven varios futbolistas de peso, como Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Rodrigo Battaglia, Javier García y Nicolás Figal. Este último, incluso, llevó la cinta en los dos partidos en los que no estuvo ninguno de los tres, frente a Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba.

El capitán abraza a la Bestia tras el 2-0 ante Atlético Mineiro: el uruguayo se tomó revancha después de desperdiciar tres chances claras Matias Delacroix - AP

Por sus años en Europa y por todo lo que ganó con la selección, Paredes llegó a Boca con una autoridad que nadie discute. Pero desde su regreso también se ocupó de estar cerca de los más chicos, para aconsejarlos y acompañarlos en sus primeros pasos en primera división. Y quiere estar siempre, incluso en partidos en los que podría descansar o cuando no está en las mejores condiciones físicas. Algo que Arruabarrena valora, aunque a veces supone un riesgo para el jugador y también para el equipo.

Merentiel tiene mucho de lo que De Paul le aportaba a la selección. Es el de las ocurrencias, el que mantiene el buen clima en el vestuario y contagia entusiasmo al resto del grupo. En el Metropolitano de Barranquilla, con la máscara de Chucky, fue uno de los grandes animadores de la fiesta del campeón. La Bestia también tuvo sus altibajos durante el semestre, en el que debió acostumbrarse a jugar en otra posición y por momentos pareció perder terreno con la llegada de Enner Valencia. Perdió el puesto en la ida frente a Vasco da Gama, pero volvió al equipo en la revancha y convirtió en Río de Janeiro. También marcó en la final contra Atlético Mineiro, su gol número 66 con la camiseta de Boca.

El delantero empieza a codearse con algunos de los grandes goleadores que tuvo el club. Ya es el cuarto máximo goleador extranjero, solo por detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114), su compatriota Sergio Martínez (86) y el brasileño Paulo Valentim (71). Con cinco tantos más alcanzará el tercer puesto y, al mismo tiempo, se meterá entre los 20 máximos artilleros de todos los tiempos de Boca. Una marca que todavía puede lograr este año: al equipo de Arruabarrena le quedan hasta seis partidos, todos de eliminación directa, una de las especialidades de Merentiel, que convirtió 17 goles en ese tipo de cruces.

Blanco tiene un perfil bastante más bajo que Paredes y Merentiel. Su liderazgo tiene mucho que ver con su conducta. En Boca destacan su profesionalismo y el cuidado que tiene en el día a día, algo que le permitió sostener su nivel y estar presente en prácticamente todos los partidos, incluso en las semanas de mayor desgaste.

Miguel Merentiel celebra su gol ante San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana; Leandro Paredes y Lautaro Blanco se suman al festejo JUAN MABROMATA - AFP

Blanco ya lleva 130 encuentros en Boca y todavía no cumplió tres años en el club. Solo perdió el puesto durante un breve período a comienzos de 2025, cuando Fernando Gago se inclinó por Frank Fabra y el rosarino se perdió siete partidos. Y entre las gestiones de Claudio Ubeda y Arruabarrena apenas faltó en cinco. Una regularidad que adquiere todavía más valor por el protagonismo que tienen los laterales en el equipo del Vasco.

Para Arruabarrena, el rol de los referentes del plantel es fundamental en el manejo del grupo. “Cuando volví me apoyé en Paredes, es el líder. Hay chicos que asumen y acompañan ese liderazgo. Muchos son ejemplos en el aspecto deportivo y otros en lo profesional”, explicó el Vasco. Y agregó: “Puede haber muchísimos líderes, pero si no son positivos no te sirven para una mierda. Necesitás líderes positivos y yo acá los tengo”.

Rodolfo Arruabarrena destacó el rol de Paredes y de los demás referentes del plantel, a quienes definió como “líderes positivos” RAUL ARBOLEDA - AFP

Boca casi no tuvo tiempo para disfrutar de su segundo título del año. Este miércoles comenzará los playoffs del Clausura frente a Independiente Rivadavia, en la Bombonera, y Arruabarrena planea tocar poco el equipo que se consagró en Barranquilla. Blanco y Merentiel son números puestos. La principal duda pasa por Paredes, que terminó mareado la final contra Atlético Mineiro y que desde hace tiempo viene jugando con lo justo desde lo físico.

Si bien se encuentra bien, este martes el mediocampista se sometió a estudios de sangre y controles cardiológicos para evaluar sus valores y asegurarse de que todo esté en orden. Después trabajó a la par de sus compañeros y, como es habitual en él, quiere jugar. La última palabra la tendrá Arruabarrena, que también deberá administrar las cargas ante la posibilidad de otra seguidilla de partidos decisivos. Si decide darle descanso, ingresará Tomás Belmonte.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco con el trofeo de campeón anual; todavía pueden levantar otras tres copas antes de fin de año

Boca buscará meterse en los cuartos de final del Clausura, instancia en la que, si avanza, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata. Y sus posibles rivales en las semifinales son Rosario Central y Barracas Central. En medio de la definición del campeonato también deberá disputar la final de la Copa Argentina frente a Platense. Y si gana el Clausura, tendrá un último compromiso antes de las vacaciones: el Trofeo de Campeones ante Belgrano.

El desafío será mantener al grupo con la misma energía y las mismas ganas de seguir ganando. Con dos vueltas olímpicas en apenas 13 días, los tres líderes de Boca todavía tienen trabajo por delante.