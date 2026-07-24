Paredes opinó sobre las teorías conspirativas en torno a la final contra España: “Me tengo que volver loco”

Boca Juniors venció por 1 a 0 a O’Higgins de Chile en su debut en la Copa Sudamericana con un gran desempeño de su capitán, Leandro Paredes. Al finalizar el encuentro, el 5 del Xeneize analizó el nivel del equipo en La Bombonera, se refirió al futuro de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina y opinó sobre las supuestas teorías conspirativas de la final del Mundial 2026 contra España.

“Si es por todo lo que escucho, me tengo que volver loco”, mencionó Paredes sobre las diferentes versiones que circularon en redes sociales tras la final de la Copa del Mundo. “Nosotros hicimos un gran Mundial y creo que España fue muy superior a nosotros en la final y es un justo ganador”, agregó el volante central.

"LOS PRIMEROS DÍAS AHÍ EN EL MUNDIAL FUERON DUROS PORQUE TENÍA UNA FISURITA, PERO AHORA ESTOY MEJOR"



😱 Lea Paredes habló sobre la lesión en las costillas que lo afectó durante la Copa del Mundo... ¡Un GUERRERO!



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“A nosotros nos queda disfrutar lo que logramos en este proceso que duró ocho años, que fue espectacular”, siguió el jugador de Boca al analizar el recorrido del conjunto dirigido por Scaloni. En otro pasaje de lo que fueron sus declaraciones a la prensa después de la victoria sobre el equipo chileno, Paredes insistió en que a los relatos conspiranoicos “no hay que darles bola”.

Consultado sobre su quirúrgica asistencia para que Miguel Merentiel pudiera anotar el único tanto del partido que se disputó en la Bombonera, Paredes bromeó: “Estuve 50 días con Messi, algo tenía que aprender, ¿no?”. “Hablando en serio, Miguel va muy bien al espacio, quedó solo y por suerte pude ponerle ese pase”, agregó.

En línea con lo acontecido en la Copa del Mundo, el 5 xeneize se refirió a su lesión. “Los primeros días del Mundial no la pasé bien porque tenía una fisurita en las costillas. Pero el dolor fuerte llegó después del partido contra Egipto. A partir de ese momento lo fuimos llevando bien, con tratamiento y antiinflamatorios, para aguantar lo máximo que podía y por suerte lo pude manejar muy bien”.

“¿Hay que hablar con Scaloni y con Messi para que sigan?“, fue otra de las preguntas que recibió el mediocampista de la selección argentina. ”Pensar en la decisión de ellos de seguir o no, va a ser muy difícil. Va a ser difícil mantener este nivel y que el grupo siga funcionando de esta manera".

En consonancia, también se refirió a su situación particular y sobre su futuro en la Albiceleste, concluyó: “Yo tampoco sé si estoy para seguir. Es un proceso y hay que digerirlo. Es algo que hay que hablar”.

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena, el DT de Boca, empleó un pasaje de su conferencia de prensa para tirarle flores al capitán de su equipo. “No tengo palabras para decir lo que es Leandro Paredes para el grupo y para el club”, destacó.

En referencia a su inmediata incorporación al plantel profesional a pocos días del subcampeonato del mundo, el Vasco detalló: “Él siempre estuvo predispuesto e hizo un grandísimo partido. Ahora está cansado, es lógico, pero terminaron todos bien y eso es lo importante. sobre el desempeño del conjunto de la Ribera, el entrenador cerró: ”Es un triunfo. Me hubiese gustado tener más control de pelota pero tuvimos situaciones para convertir un gol mas. O’Higgins es un muy buen rival que tiene muchos más partidos oficiales que nosotros y se vio en algunos momentos, pero los pibes lo hicieron bien”.