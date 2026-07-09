Francia vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, dos figuras que estarán cara a cara en Francia vs. Marruecos

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.60 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.11.