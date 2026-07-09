Francia vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 17 horas en el Boston Stadium; todos los detalles del encuentro
¿Qué dicen las apuestas?
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.60 contra 7.01 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.11.
El último encuentro entre ambos equipos
La última vez que se enfrentaron galos y marroquíes fue en las semifinales de Qatar 2022, con triunfo europeo 2 a 0 con anotaciones de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.
Hora, TV y dónde ver online Francia vs. Marruecos
El partido entre Francia y Marruecos podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports y Paramount+, desde las 17 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Francia y Marruecos.
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