Scaloni explicó en detalle el secreto de la remontada épica de Argentina y su clasificación en el Mundial

En una conferencia de prensa marcada por la emoción tras el triunfo 3-2 sobre Egipto, Lionel Scaloni desmenuzó las claves que permitieron revertir el marcador y sellar el pase a la siguiente fase del Mundial.

Al reflexionar sobre la magnitud del encuentro, Scaloni aclaró: “La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido”.

“Porque es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar con la suya. Al final el fútbol es esto, el fútbol después, la táctica, la estrategia, así que es importante”, destacó el entrenador sobre la importancia de el buen funcionamiento de la selección.

“Pero si no tenía esta parte que tuvimos hoy nosotros, no solo hoy, sino otras veces hubiéramos quedado eliminados”, sumó.

Lionel Scaloni profundizó en la voluntad de los jugadores argentinos en el último partido ante Egipto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En cuanto a la preocupación de los hinchas argentinos sobre la continuidad de la selección en el Mundial, sostuvo: “Que la gente que siga igual y lo que siempre dijo, que la famosa frase, no sé si fue de Leo en Qatar: ´No lo van a dejar tirado´. Es así, es literal, porque es lo que se nota, lo que se palpa. Así que nada, emocionado”.

El análisis de Scaloni sobre el partido de Argentina vs. Egipto

El director técnico hizo hincapié en el desarrollo del juego y señaló que el dominio fue mayoritariamente argentino, pese a las distracciones que permitieron al rival ponerse 2-0 arriba. “Yo creo que siempre fue de Argentina el partido. Más allá que ellos tuvieron 2 o 3 ráfagas, que es un muy buen equipo, porque yo me puedo poner a hablar acá solo de Argentina y no hablar de Egipto”

“Es un muy buen equipo, tiene grandes jugadores. Pero nosotros, además del penal, creo que tuvimos 3 o 4 claras el primer tiempo”, sumó sobre el rival.

Egipto vs Argentina - Mundial 2026

En relación al duelo, también sostuvo: “El partido si iba 2 a 1 o 3 a 1 nadie decía nada y a eso, reponerse a eso cuando vos ves que la pelota no entra cuando ves que después te hacen el 2 a 0 cuando ves que ellos están cómodos defendiendo hay que seguir intentando”.

Asimismo, Scaloni remarcó que fue lo que fue lo que le dijo a los jugadores en la pausa de hidratación: “En el minuto 25 del segundo tiempo seguir, seguir hasta que no termine el partido no damos una pelota por perdida y seguimos jugando como sabemos nosotros”.

“Y se dio. Se podía no haber dado, pero yo, si hay que perder, prefiero perder así. Sin duda. No pasa nada. Se pierde de esa manera”, concluyó.