El “amuleto” que acompaña y protege en las canilleras a Lautaro Martínez en cada partido

La clasificación agónica de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó innumerables postales. Hubo lágrimas, abrazos, una remontada inolvidable frente a Egipto y el desahogo de todo el plantel después de un partido que parecía perdido. Pero, además de las emociones dentro del campo de juego, una imagen reveló un detalle íntimo de Lautaro Martínez que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

Mientras el delantero atendía a la prensa en la zona mixta, las cámaras captaron sus canilleras. Allí podía verse una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, colocada como parte de la protección que utiliza en cada partido. El gesto volvió a reflejar la importancia que tiene la fe para varios integrantes del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

La canillera que se hizo viral

La imagen que se volvió viral

La fotografía comenzó a circular en redes sociales poco después del triunfo por 3-2 sobre Egipto y mostró con claridad el detalle que habitualmente permanece oculto debajo de las medias del delantero.

En ambas piernas, Lautaro Martínez lleva una representación de la Virgen de Luján dentro de sus canilleras.

El detalle fue descubierto mientras el atacante permanecía de pie durante una entrevista posterior al encuentro y rápidamente despertó comentarios entre los hinchas, que destacaron el fuerte vínculo del futbolista con sus creencias.

Lautaro Martínez: "El equipo dio una muestra de carácter increíble"

Un ingreso decisivo en la remontada

Más allá del llamativo detalle, Lautaro volvió a ser determinante en uno de los partidos más importantes del torneo.

Lionel Scaloni decidió enviarlo al campo en el segundo tiempo, cuando la Argentina caía 2-0 frente a Egipto y necesitaba cambiar el rumbo del encuentro. Su ingreso le dio mayor presencia ofensiva al equipo y terminó siendo clave para la reacción.

Primero bajó dentro del área la pelota que derivó en el empate de Lionel Messi, tras una asistencia posterior de Gonzalo Montiel. Y cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo suplementario, el delantero desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso para que Enzo Fernández conectara de cabeza el 3-2 definitivo en tiempo de descuento.