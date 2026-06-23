Partido por partido: horarios de la selección argentina en el Mundial 2026

El combinado nacional le ganó a Argelia y Austria y se clasificó a los 16avos de final; su próximo rival será Jordania, otra vez en Dallas
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La selección argentina transita el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la ilusión de defender el título que logró en Qatar 2022, sobre todo después del gran arranque con victorias sobre Argelia 3 a 0 y ante Austria 2 a 0 con cinco goles del astro Lionel Messi, quien tanto en la noche de Kansas City como en la tarde de Dallas deslumbró al planeta y se convirtió en el máximo anotador de la historia de las copas del Mundo.
El combinado albiceleste ya se clasificó a 16avos de final, aunque todavía debe disputar el tercer partido en el Grupo J que es ante Jordania. Dicho cotejo lo afrontará el próximo sábado 27 de junio en la noche de nuestro país, a las 23, en simultáneo al de Argelia vs. Austria.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el encuentro de la primera instancia de eliminación directa en un día y horario que dependerá de si se ubica primero o segundo en su zona, donde ya no puede ser tercero.
Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si es líder, se presentará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que si es escolta, un día antes en el SoFi Stadium de Los Angeles.
La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y México 1986.
Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el último Mundial de Messi y de buena parte de la generación que celebró hace cuatro años. La Argentina es una de las máximas favoritas junto a España, Francia, Inglaterra y Brasil va por el el bicampeonato del mundo, algo que solo consiguieron Italia (1934 y 1938) y la Verdamarela (1958 y 1962).
Posición final de la Argentina en los Mundiales
- Uruguay 1930 - Subcampeón.
- Italia 1934 - 9° (eliminada en octavos de final).
- Suecia 1958 - 13º (eliminada en primera fase).
- Chile 1962 - 10º (eliminada en primera fase).
- Inglaterra 1966 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Alemania Federal 1974 - 8° (eliminada en segunda fase).
- Argentina1978 - Campeón.
- España 1982 - 11° (eliminada en segunda fase).
- México 1986 - Campeón.
- Italia 1990 - Subcampeón.
- Estados Unidos 1994 - 10° (eliminada en octavos de final).
- Francia 1998 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Corea del Sur-Japón 2002 - 18° (eliminada en primera fase).
- Alemania 2006 - 6° (eliminada en cuartos de final).
- Sudáfrica 2010 - 5° (eliminada en cuartos de final).
- Brasil 2014 - Subcampeón.
- Rusia 2018 - 16° (eliminada en octavos de final).
- Qatar 2022 - Campeón.
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