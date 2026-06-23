Partido por partido: horarios de la selección argentina en el Mundial 2026

La selección argentina transita el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la ilusión de defender el título que logró en Qatar 2022, sobre todo después del gran arranque con victorias sobre Argelia 3 a 0 y ante Austria 2 a 0 con cinco goles del astro Lionel Messi, quien tanto en la noche de Kansas City como en la tarde de Dallas deslumbró al planeta y se convirtió en el máximo anotador de la historia de las copas del Mundo.

El combinado albiceleste ya se clasificó a 16avos de final, aunque todavía debe disputar el tercer partido en el Grupo J que es ante Jordania. Dicho cotejo lo afrontará el próximo sábado 27 de junio en la noche de nuestro país, a las 23, en simultáneo al de Argelia vs. Austria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará el encuentro de la primera instancia de eliminación directa en un día y horario que dependerá de si se ubica primero o segundo en su zona, donde ya no puede ser tercero.

Si gana el Grupo J, enfrentará al segundo de la zona H mientras que en caso de ser segundo, chocará contra el líder de ese mismo grupo que conforman España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si es líder, se presentará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami mientras que si es escolta, un día antes en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Uruguay y Cabo Verde, posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final del Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es la tercera máxima ganadora de la historia de la Copa del Mundo. Antes, levantó dos veces el trofeo: en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el último Mundial de Messi y de buena parte de la generación que celebró hace cuatro años. La Argentina es una de las máximas favoritas junto a España, Francia, Inglaterra y Brasil va por el el bicampeonato del mundo, algo que solo consiguieron Italia (1934 y 1938) y la Verdamarela (1958 y 1962).

Lionel Messi es el goleador de la selección argentina en el Mundial 2026: hizo los cinco tantos del equipo en dos partidos Walid Ibrahim - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

Posición final de la Argentina en los Mundiales