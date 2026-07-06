A qué hora de EE.UU. juega España vs. Portugal hoy en Dallas: en vivo el partido de octavos del Mundial 2026

España y Portugal se enfrentan este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, con operativo de seguridad confirmado por los agentes federales.

España vs. Portugal en EE.UU. con horarios por zona y canales para ver el Mundial 2026

Los dirigidos por Luis de la Fuente enfrentan al equipo de Cristiano Ronaldo en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El duelo cuenta con diversas opciones de transmisión y se lleva a cabo en el Dallas Stadium, denominado así durante el certamen.

Las casas de apuestas ponen a España como favorito al triunfo en el encuentro ante Portugal ANDER GILLENEA - AFP

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en EE.UU. el partido comienza a las 15 hs ET/ 14 hs CT (hora local de Dallas)/ 13 hs MT/ 12 hs PT. Puede verse en vivo en español por la transmisión de la señal de Telemundo. También se encuentra disponible para seguirlo en idioma inglés, en este caso a través de la pantalla de FOX, según la FIFA.

Por ser un cruce de eliminación directa, en caso de igualdad durante los 90 minutos, se disputa tiempo suplementario de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste el empate en dicha instancia, se define por penales. Además de este compromiso, este 6 de julio también se juega otro cruce de octavos. EE.UU. enfrenta a Bélgica en Seattle a las 17 hs (hora local de Seattle).

España vs. Portugal por el Mundial 2026 así llegan al cruce de octavos

El conjunto español llega en alza después de golear a Austria por 3-0 en dieciseisavos de final. Anteriormente, había clasificado como puntero del Grupo H con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. Por su parte, los portugueses consiguieron una ajustada victoria en la instancia anterior contra Croacia por 2-1. En su grupo clasificaron en la segunda posición con cinco puntos.

Una herramienta matemática de LA NACION simuló un millón de veces este cruce, y resultó que España tiene un 48,1% de probabilidades de conseguir la victoria. Por su parte, Portugal obtuvo un 28,1% de probabilidades y el empate, un 23,8%. No obstante, tras los análisis, el modelo indicó que el resultado más posible es 1-0 a favor de los españoles.

ICE y DHS en Dallas cuál será el alcance del operativo durante España vs. Portugal

El despliegue federal en los eventos deportivos se enfoca en la protección de atletas, organizadores y espectadores. Las autoridades nacionales descartaron ejecutar acciones de control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante estos eventos.

Durante el partido de Portugal vs. España en el Estadio de Dallas, los agentes del ICE participarán del despliegue de seguridad Imagen creada con IA

Tom Homan, bajo su rol de zar fronterizo, confirmó a CBS News la responsabilidad nacional de salvaguardar el orden en los estadios. Sin embargo, el funcionario advirtió que, ante cualquier problema ajeno a la logística deportiva que involucre a un inmigrante indocumentado, el personal tomará medidas.

Qué se sabe del despliegue del ICE durante el Mundial 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la presencia de sus agentes responde a tareas de seguridad y no a redadas migratorias, ante los cuestionamientos de la comunidad local. En ese sentido, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que la participación del ICE sigue protocolos nacionales aplicados históricamente en espectáculos masivos como el Super Bowl.