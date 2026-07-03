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Partidos de hoy del Mundial 2026, viernes 3 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

En la jornada número 23 de la Copa del Mundo se cierran los 16vos de final con tres encuentros que definen los últimos clasificados a octavos; juega la selección argentina

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DALLAS, TEXAS - JUNE 22: Lionel Messi of Argentina celebrates scoring a goal to make the score 1-0 with Enzo Fernandez (R) during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Dallas, United States. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)
DALLAS, TEXAS - JUNE 22: Lionel Messi of Argentina celebrates scoring a goal to make the score 1-0 with Enzo Fernandez (R) during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Dallas, United States. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images North America

Este viernes 3 de julio continúa el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y en la 23ª jornada se disputan los últimos tres partidos correspondientes a los 16vos de final, entre ellos el de la albiceleste. En la Argentina, todos los encuentros de la Copa del Mundo se transmiten en vivo por diferentes canales de televisión y plataformas digitales que tienen derechos y de acuerdo a la importancia de cada uno es que la oferta es mayor o menor.

  • En canchallena.com se puede seguir cada partido minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
La selección de Colombia disputa el último partido de 16avos de final del Mundial 2026
La selección de Colombia disputa el último partido de 16avos de final del Mundial 2026MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El plato fuerte del día es el encuentro que el equipo de Lionel Scaloni afronta frente a Cabo Verde, desde las 19 en Miami. Antes, Australia y Egipto se cruzan en Dallas para ver quien avanza a octavos y se enfrenta a los argentinos o caboverdianos. La jornada, y la etapa, concluye con Colombia vs. Ghana en el estadio de Kansas City.

Partidos de este viernes 3 de julio en el Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

La Copa del Mundo se desarrolla hasta el 19 de julio con la participación de 48 seleccionados, 16 más que las últimas siete ediciones. En 39 jornadas se disputan 104 partidos repartidos en 16 sedes de los tres países anfitriones. Se trata del certamen más grande de la historia, con 40 encuentros más que hasta Qatar 2022.

El formato de juego se modificó y se deben disputar ocho partidos para llegar a la gloria máxima, contra los siete que se necesitaban anteriormente. En la primera etapa los equipos se enfrentaron todos contra todos a una ronda (tres duelos cada uno) y los dos líderes de cada zona más los ocho mejores terceros entre todas avanzaron a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió en esta edición. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos conjuntos que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto.

Egipto se enfrenta a Australia con el objetivo de avanzar a octavos de final
Egipto se enfrenta a Australia con el objetivo de avanzar a octavos de finalFRAN SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pantallas del Mundial 2026

TV

  • DSports
  • TyC Sports.
  • TV Pública.
  • Telefé.

Plataformas digitales

  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.
  • Flow.
  • Mi Telefé.
  • DGO.
  • Telecentro Play.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

  • Brasil - 5
  • Alemania / Italia - 4
  • Argentina - 3
  • Francia / Uruguay - 2
  • Inglaterra / España - 1
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