Partidos de Suiza en el Mundial 2026: cómo llega el rival de la selección argentina

La selección de Suiza es una de las Cenicientas que tiene el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y sueña con dar el gran golpe, es decir lograr su primer título de su historia. La cruzada es, en principio, difícil, ya que en esta edición alcanzó los cuartos de final por cuarta vez contemplando todas sus participaciones. Sin embargo, sueña, aunque enfrente tenga este sábado a la selección argentina, ni más ni menos que la campeona en ejercicio.

El equipo helvético jugó cinco partidos en el campeonato y está invicto porque logró tres triunfos y dos empates, con nueve goles a favor solo tres en contra.

En la primera etapa lideró el Grupo B con siete unidades producto de una sorpresiva igualdad ante Qatar 1 a 1 más victorias sobre Bosnia y Herzegovina 4 a 1 y Canadá 2 a 1. En 16avos de final eliminó a Argelia con un cómodo 2 a 0 mientras que en octavos empató con Colombia 0 a 0 y, después, le ganó en la tanda de penales 4 a 3.

Los suizos son habituales animadores de las citas ecuménicas y ejemplo de ello es que disputa su sexto Mundial consecutivo, algo que en el Viejo Continente solo ostentan Francia, España, Inglaterra, Portugal y Alemania. En su plantel cuenta con varias figuras que se destacan en Europa y sobresalen el arquero Gregor Kobel (Borussia Dortmund), el defensor Manuel Akanji (Inter de Milán) y el volante Granit Xhaka (Sunderland).

El equipo comandado por Murat Yakin accedió a la Copa del Mundo con el primer puesto en la zona B de la clasificación de Europa, en la que no sufrió derrotas y terminó con cuatro triunfos y dos empates. En la antesala al Mundial torneo disputó dos juegos preparatorios con goleada sobre Jordania 4 a 1 y una igualdad con Australia 1 a 1.

Johan Manzambi es una de las figuras que tiene la selección de Suiza en el Mundial 2026 ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con su acceso hasta los cuartos de final, Suiza igualó su mejor actuación en la historia. En Italia 1934, en su debut en citas ecuménicas, perdió frente a Checoslovaquia; en Francia 1938 cayó ante Hungría y en Suiza 1954, como local, lo superó Austria 7 a 5 en el partido que tiene el récord de ser el que más goles se anotó en una Copa del Mundo.

La última vez que Suiza enfrentó a la Argentina fue en los octavos de final del Mundial Brasil 2014. Entonces, la albiceleste se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ángel Di María en el tiempo suplementario, a los 118′. El historial favorece al equipo sudamericano, con tres victorias y un empate. El otro antecedente mundialista fue en Inglaterra 1966, con triunfo argentino 2 a 0 gracias a las anotaciones de Ermindo Onega y Luis Artime.