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Por dónde pasan España vs. Bélgica y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este viernes a las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con arbitraje del inglés Michael Oliver

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Marc Cucurella, flamante refuerzo de Real Madrid, está teniendo un gran Mundial y será titular ante Bélgica
Marc Cucurella, flamante refuerzo de Real Madrid, está teniendo un gran Mundial y será titular ante BélgicaULISES RUIZ - AFP

Este viernes se enfrentan España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el segundo semifinalista del certamen y, en consecuencia, el rival de Francia, que dejó en el camino a Marruecos. Juegan en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo ibérico avanzó de ronda tras derrotar a Portugal por la mínima diferencia con un gol agónico a los 91’ de Mikel Merino, que había ingresado seis minutos. Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron en el camino al último anfitrión que quedaba en pie, Estados Unidos, al que golearon 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere y sendas anotaciones de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman, de tiro libre, empató transitoriamente para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino).

Bélgica dejó en el camino a uno de los tres anfitriones, Estados Unidos, con una contundente goleada
Bélgica dejó en el camino a uno de los tres anfitriones, Estados Unidos, con una contundente goleadaAbbie Parr - AP

España vs. Bélgica: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

Posibles formaciones

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Peri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
  • Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin o Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken p Kevin De Bruyne; Dodi Lukebakio o Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.

Resultados de España en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 con Cabo Verde.
  • Fecha 2 del Grupo H: Victoria 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.
  • Fecha 2 del Grupo H: Victoria 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.
  • 16vos de final: Victoria 3 a 0 vs. Austria - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro.
  • Octavos de final: Victoria 1 a 0 vs. Portugal - Gol de Mikel Merino.
El festejo de Mikel Merino tras convertir el gol que metió a España en los cuartos de final
El festejo de Mikel Merino tras convertir el gol que metió a España en los cuartos de finalJulio Cortez - AP

Resultados de Bélgica en lo que va del Mundial 2026

  • Fecha 1 del Grupo G: Empate 1 a 1 vs. Egipto - Gol de Mohamed Hany en contra (Emam Ashour puso en ventaja parcial a los africanos).
  • Fecha 2 del Grupo G: Empate 0 a 0 vs. Irán.
  • Fecha 3 del Grupo G: Triunfo 5 a 1 vs. Nueva Zelanda - Dos goles de Leandro Trossard y uno de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers (Elijah Just descontó para los oceánicos).
  • 16vos de final: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Youri Tielemans y uno de Romelu Lukaku (Habib Diarra e Ismaila Sarr anotaron los tantos de los africanos).
  • Octavos de final: Triunfo 4 a 1 vs. Estados Unidos - Dos goles de Charles De Ketelaere y uno de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman empató transitoriamente para los norteamericanos).
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