Por dónde pasan España vs. Bélgica y qué canal lo transmite en vivo

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro se disputa este viernes a las 16 (horario argentino) en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con arbitraje del inglés Michael Oliver
- 3 minutos de lectura'
Este viernes se enfrentan España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el segundo semifinalista del certamen y, en consecuencia, el rival de Francia, que dejó en el camino a Marruecos. Juegan en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con arbitraje del inglés Michael Oliver, televisación de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El equipo ibérico avanzó de ronda tras derrotar a Portugal por la mínima diferencia con un gol agónico a los 91’ de Mikel Merino, que había ingresado seis minutos. Los Diablos Rojos, por su parte, dejaron en el camino al último anfitrión que quedaba en pie, Estados Unidos, al que golearon 4 a 1 con un doblete de Charles De Ketelaere y sendas anotaciones de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman, de tiro libre, empató transitoriamente para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino).
España vs. Bélgica: cómo ver online
El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
Posibles formaciones
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Peri, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin o Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Hans Vanaken p Kevin De Bruyne; Dodi Lukebakio o Jérémy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.
Resultados de España en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo H: Empate 0 a 0 con Cabo Verde.
- Fecha 2 del Grupo H: Victoria 4 a 0 vs. Arabia Saudita - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Lamine Yamal y Hassan Tambakti en contra.
- Fecha 2 del Grupo H: Victoria 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Álex Baena.
- 16vos de final: Victoria 3 a 0 vs. Austria - Dos goles de Mikel Oyarzábal y uno de Pedro Porro.
- Octavos de final: Victoria 1 a 0 vs. Portugal - Gol de Mikel Merino.
Resultados de Bélgica en lo que va del Mundial 2026
- Fecha 1 del Grupo G: Empate 1 a 1 vs. Egipto - Gol de Mohamed Hany en contra (Emam Ashour puso en ventaja parcial a los africanos).
- Fecha 2 del Grupo G: Empate 0 a 0 vs. Irán.
- Fecha 3 del Grupo G: Triunfo 5 a 1 vs. Nueva Zelanda - Dos goles de Leandro Trossard y uno de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers (Elijah Just descontó para los oceánicos).
- 16vos de final: Triunfo 3 a 2 vs. Senegal - Dos goles de Youri Tielemans y uno de Romelu Lukaku (Habib Diarra e Ismaila Sarr anotaron los tantos de los africanos).
- Octavos de final: Triunfo 4 a 1 vs. Estados Unidos - Dos goles de Charles De Ketelaere y uno de Hans Vanaken y Romelu Lukaku (Malik Tillman empató transitoriamente para los norteamericanos).
Otras noticias de Mundial 2026
Minuto a minuto. Mundial 2026, en vivo: toda la previa del partido contra Suiza y el choque por un lugar en semis entre España y Bélgica
Mundial 2026. Qué partidos se juegan en EE.UU. hoy viernes 10 de julio
En vivo. Noticias del ICE en California: confirman operativos y presencia de agentes por el partido de España en Los Ángeles
- 1
Dos periodistas se pelearon en medio la de la conferencia de Marruecos
- 2
Egipto no tiene razón: el detalle de todas las jugadas polémicas
- 3
La FIFA salió a respaldar al árbitro que dirigió el partido Argentina-Egipto
- 4
La FIFA suspendió por dos fechas al inglés Jarred Quansah y recién podrá volver para la final