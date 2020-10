Paulo Dybala no está contento con su presente en Juventus. El delantero cordobés, que todavía no debutó en la temporada de Serie A, estuvo ayer en el banco de suplentes en la derrota de La Vecchia Signora ante Crotone Fuente: Reuters

18 de octubre de 2020

Paulo Dybala no está contento con su presente en Juventus. El delantero cordobés, que todavía no debutó en la temporada de Serie A, estuvo ayer en el banco de suplentes en la derrota de la Vecchia Signora ante Crotone.

Además de no sumar minutos con su equipo, Dybala discutió con Fabio Paratici, director deportivo del club, en el túnel antes del comienzo del partido. Y le dio "me gusta" a una publicación de una periodista en Twitter que luego tuvo que borrar.

Según Tuttosport, la pelea entre la Joya y el directivo no pasó a mayores pero dejó en claro que el futbolista está descontento con su situación actual, algo que también quedó expuesto en el like que luego borró.

Dybala le dio "me gusta" a un comentario de la periodista Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport, en el cual planteaba un interrogante sobre la decisión del entrenador Andrea Pirlo de convocar al delantero argentino. Crédito: Twitter

Dybala le dio "me gusta" a un comentario de la periodista Fabiana Della Valle, de la Gazzetta dello Sport, en el cual planteaba un interrogante sobre la decisión del entrenador Andrea Pirlo de convocar al delantero argentino. "¿Si no estaba en condiciones de jugar, no era más lógico dejarlo en Torino para que se entrene?", cuestionó Della Valle.

La continuidad de Dybala en Juventus para el año que viene es uno de los temas que trató la prensa deportiva internacional en los últimos días. Según informó el diario británico The Sun, la Joya que tiene contrato con el club italiano hasta 2022, es pretendido por varios equipos ingleses: Chelsea, Manchester United y Tottenham.