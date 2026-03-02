La impactante historia de superación y dolor que habría inspirado el nombre de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Este lunes 2 de marzo la prensa italiana confirmó el nacimiento de Gia, la hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Hacía seis días, la pareja compartió en sus cuentas de Instagram fotos que aludieron a un parto que ya estaba próximo a suceder. La actriz dio a luz en el Hospital Gemelli de la capital italiana, lugar elegido debido a las obligaciones laborales del futbolista, que juega en la Roma.

El nombre ya lo tenía elegido Sabatini desde hacía años y fue una elección sin posibilidad a un cambio. De acuerdo a lo que reveló en diálogo con medios argentinos, ella sentía que su primera hija debía llamarse Gia. Y así sucedió, según confirmó la revista italiana de espectáculos Eva 3000.

La bebé nació en el Hospital Gemelli de Roma (Fuente: Instagram/@orianasabatini y @paulodybala)

Durante su último tiempo en la Argentina, la actriz había comentado por qué ese nombre para la beba, sin dar a conocer cuál sería. “Es un nombre de una película que vi a los 15 años”, reveló Sabatini. “Pensé: ‘Si tengo una hija, la llamaré así’. Luego hice una lista de mil nombres, y cuando llamaron para decirme que era niña, pensé: ‘¡Tiene que llamarse así!’”.

Sobre el nombre existirían dos posibles opciones que barajan sus fans y seguidores. La primera: podría tratarse de la prima ficticia de Harry Potter, llamada Gia.

Oriana Sabatini había anunciado que daría a luz en Roma para que Dybala estuviera cerca suyo

Por otro lado, se podría deber al personaje de Gia Carangi, que interpretó Angelina Jolie en la película de 1998 que lleva aquel mismo nombre. Ese papel le valió de relevancia a la actriz, en especial porque se metió en la piel de una modelo famosa de los años 80, descendiente de italianos en Estados Unidos, que abandonó a su familia para adentrarse en el mundo de la moda a temprana edad. Sin embargo, tuvo un final triste cuando se contagió de VIH y el consumo de drogas la llevó a la muerte.

El rol de Jolie como Gia habría impactado a Sabatini en esa historia controversial, que marcó un antes y un después en la carrera de la actriz estadounidense y la catapultó de la mano de diferentes premios y reconocimientos. La vida de la modelo interpretada con fortaleza, decisión y carácter habría influido en la elección de Sabatini, según el diario deportivo italiano Tribuna.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala confirmaron en septiembre de forma pública que sería padres por primera vez (Foto: Instagram @fulopcatherine)

Cabe recordar que, a pesar de los miedos que Oriana Sabatini tenía acerca de tener un parto en un país extranjero, primó la necesidad de hacerlo allí por el trabajo de Dybala. “Nacerá en Italia principalmente porque me gustaría que fuera un parto natural, si es posible. Y también porque quiero que el padre esté presente. En el fútbol, ​​no hay muchos días libres, y los jugadores solo tienen vacaciones en junio o julio. Quiero hacerlo allá también para que el padre esté presente. Me costó aceptar esta idea”, dijo el año pasado en su paso por Luzu TV.

El reencuentro de Oriana Sabatini con sus padres antes del parto

Además de la compañía del futbolista, Orina recibió a sus padres, Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini. En un video que compartió la exmodelo en su cuenta de Instagram, se puede ver a la joven abrazar a su madre en el aeropuerto de Roma. Incluso, ese clip tiene un pequeño resumen de los días previos al parto. En esas escenas se la ve a la actriz pasear por la “ciudad eterna” y pasear a sus perros de la mano de Dybala. Además arribaron algunas de sus amigas para estar presente en el momento más importante de su vida.