Catherine Fulop mostró su alegría por convertirse en abuela y reveló detalles del nacimiento de Gia

Pese a que el nacimiento de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, estaba previsto para mediados de marzo, la llegada de la pequeña se adelantó este lunes y no hay quien no hable de ella. Además de protagonizar titulares entre Argentina e Italia -donde la artista vive junto al futbolista-, la beba tampoco pasa inadvertida en las redes sociales de su familia; y la de Catherine Fulop es una de estas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron padres: nació Gia Instagram

Mediante sus historias de Instagram, cuenta en la que acumula 4.2 millones de seguidores, la actriz venezolana compartió la imagen de lo que fue el anuncio oficial del nacimiento de su primera nieta. En la fotografía se puede observar una placa de madera con el diseño “Hello World”, donde se detallan los datos del nacimiento escritos a mano: la pequeña Gia llegó al mundo este 2 de marzo, pesó 3,105 kg y midió 50 cm.

El cartel de la habitación, con la inscripción italiana “DEGENZA 3” (Habitación 3), confirma que el parto tuvo lugar en Italia, país donde reside la pareja. Junto a la placa, un pequeño patito de crochet y un sticker de una osita con el nombre de la bebé completaban la escena llena de ternura.

La foto que compartió Cathy Fulop y con la que oficializó su título de abuela (Foto: Captura Instagram/@fulopcatherine)

“¡Oficialmente soy abuela!”, exclamó Fulop en el texto que acompañó la instantánea. Fiel a su estilo, la conductora no solo agradeció a su hija y al futbolista por este “regalo tan perfecto”, sino que también lanzó una divertida advertencia sobre su nuevo rol: “Prometo MALCRIARLA con amor y devolverla bañadita, jijiji”.

La publicación de Cathy llegó horas después de que compartiera un carrete de imágenes con las que mostró su llegada, junto a Ova y Tiziana Sabatini, al Aeropuerto de Roma-Fiumicino. “Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa… porque pronto llega la jefa de esta gira: mi nieta”, escribió.

Catherine Fulop y Oba Sabatini viajaron a Italia para recibir a su nieta (Foto: Captura Instagram/@fulopcatherine)

Cabe destacar que la noticia del nacimiento de Gia se confirmó por la prensa italiana. “Dybala se convierte en padre: nace la primera hija de La Joya y Oriana Sabatini”, tituló Corriere Dello Sport la nota sobre la llegada al mundo de la primogénita del delantero de la Roma.

El reencuentro de Oriana Sabatini con sus padres antes del parto

Además de compartir la noticia, el medio confirmó el nombre elegido para la pequeña: Gia. Si bien Sabatini había asegurado que quería que la niña naciera en la Argentina para poder tener a su familia cerca, finalmente decidió quedarse en Roma por los compromisos de Dybala.

La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Unas horas después de la confirmación de que la ex Aliados (Telefe) había dado a luz, la pareja realizó un posteo compartido a través de Instagram en la que la presentaron al mundo y lo hicieron con una icónica frase de Bad Bunny.

“Un aplauso pa’ mami y papi”, escribieron en el posteo. La imagen se trata de una mitad de la bebé, en la que apenas se logra ver su rostro, mientras que su mano izquierda toma el dedo índice de Sabatini.

El tierno posteo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con el rostro de Gia (Fuente: Instagram/@paulodybala y @orianasabatini)

Las reacciones no se hicieron esperar. Además de miles de fanáticos, famosos expresaron su alegría por la buena nueva. “Bebita hermosa”, comentó Wanda Nara; “Gia bombona bienvenida. ¡Esa madraza que ídola! Que sean muy felices los 3″, agregó Jimena Barón; mientras que Leandro Paredes plasmó emoticones de sonrisas con corazones.