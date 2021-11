Pavón estalló de furia por el cambio de Battaglia y casi se pelea con Zambrano en el banco de los suplentes de Boca

La derrota por 1 a 0 de Boca ante Independiente, por la fecha 22º del Torneo 2021, trajo de por sí otra situación negativa, que dio cuenta del nerviosismo del equipo: Cristian Pavón estalló de bronca tras ser reemplazado a los 60 minutos por Luis Vázquez y desencadenó un incidente. Sucedió que el delantero le pegó al techo del banco de suplentes y revoleó algunas botellas de agua, una de las cuales terminó salpicando al peruano Carlos Zambrano.

En un principio, el defensor le pidió que calmara, pero después se paró en el banco suplentes y le recriminó a Kichán, que estaba muy molesto con el DT Sebastián Battaglia por haber sido descartado. Solo la intervención de Frank Fabra, el arquero suplente Javier García y algunos colaboradores del técnico lograron aquietar las aguas, mientras que Edwin Cardona contemplaba la escena. Pavón y Zambrano continuaron discutiendo a la distancia, aunque la discusión se zanjó finalmente con un apretón de manos.

¡PICANTE MOMENTO EN AVELLANEDA! Pavón salió muy enojado contra Independiente, hizo explotar una botella contra el suelo de la bronca y manchó a Zambrano: el peruano no se lo tomó para nada bien... Luego, pedido de disculpas y todo OK. pic.twitter.com/OA5hrPO5I4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2021

El entrenador de Boca, Battaglia, aseguró que los momentos tensos del equipo, como el enojo de Cristian Pavón al ser sustituido y su conflicto con Zambrano significan su mayor preocupación: “Me preocupa más. Tenemos que estar tranquilos y demostrar dentro de la cancha. Sin dudas que nadie quiere salir. Está claro. Pero uno tiene que tomar decisiones en el partido”.

“Todos quieren jugar, está clarísimo. Uno también entiende al jugador pero tiene que saber que hay que estar tranquilo”, añadió, sobre Pavón.

Al Boca que planeó Battaglia le costaron los 90 minutos. Auque es verdad que también mereció irse al entretiempo con, al menos, un gol en el marcador. No obstante, a la renovada formación, que arrancó con siete cambios, le costó acomodarse al picante enfrentamiento con el Rojo. Existieron desencuentros y reproches entre compañeros. Y es lógico: cuando no se afirman los nombres y se va variando para conformar a todos o ver si los “nuevos” comprometen otras titularidades. Conviene recordar: el técnico no repitió equipo desde que asumió y 13 días son los que lo separan de una final nacional importante.